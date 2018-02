El fagotista vallisoletano Daniel López Arribas gana en la final de 'Clásicos y Reverentes' El fagotista vallisoletano Daniel López Arribas. / Alberto Mingueza «No me pongo límites en cuanto a sueños», dice el joven músico, que tiene como premio tocar con la Orquesta Sinfónica de RTVE ARTURO POSADA Valladolid Domingo, 25 febrero 2018, 19:16

Daniel López Arribas dejó en lo más alto el nombre de Valladolid tras su actuación en la final de 'Clásicos y Reverentes', el concurso de jóvenes talentos que emite La 2, centrado en la música clásica. El joven fagotista vallisoletano fue uno de los ganadores y pasó a formar parte de los seleccionados para tocar con la Orquesta Sinfónica de RTVE. La final se dividió en dos programas, con pruebas eliminatorias, y hubo seis vencedores en total.

Daniel López (Valladolid, 1997) explica cómo transcurrieron las últimas pruebas. «Fue un día curioso porque nada más llegar me encontré con un amigo mío de clarinete de Valencia que no esperaba que estuviese allí. Nos propusieron cuatro solos de orquesta, de los más conocidos de cada instrumento, y teníamos que escoger uno y tocarlo lo mejor posible. Uno de ellos era el Bolero de Ravel. No lo elegí porque si fallas una milésima de segundo te calan en seguida. Otros dos eran muy melódicos, muy líricos. El más difícil era 'La Consagración de la Primavera', de Stravinski. Dije: de perdidos, al río. Elegí 'La Consagración'... y me consagré», dice riendo.

La dificultad de esa obra estriba en la exigencia inicial que tiene el fagot, como explica Alfonso López, el padre de Daniel: «Hasta los profesionales le tienen miedo. Porque el fagot empieza en un registro sobreagudo mientras la orquesta está en silencio. Es muy comprometido». La interpretación resultó impecable y Daniel López pasó a la última fase.

Ronda final

«En la segunda ronda de la final, eran los mismos solos de orquesta, pero ya los cuatro y como trabajo de reacción», expone el fagotista. «Se trataba de ver cómo reacciona el músico. Si lo haces rápidamente, tendrás más efectividad. Te van dando indicaciones del solo. Creo que el maestro Miguel Ángel Gómez-Martínez, el director de la Orquesta y Coro de RTVE, quedó bastante contento».

El premio para el fagotista Daniel López Arribas y los otros cinco ganadores (intérpretes de trompeta, trombón, percusión, clarinete y violín) pasaba por tocar con la Orquesta Sinfónica de RTVE. Esa interpretación ya está grabada (se emitirá próximamente) y Daniel López ejecutará el solo de 'El aprendiz de brujo', de Paul Dukas. «Es más difícil de lo que parece. Enrevesado».

La gala final tuvo poco tiempo de preparación (apenas dos días y medio de ensayos), pero los ganadores de 'Clásicos y Reverentes' dispusieron de más horas para confraternizar con los músicos profesionales de la Sinfónica de RTVE. Sucedió en el viaje de ida y vuelta al Festival Internacional de Cine Almería, donde fueron invitados.

Después de su éxito televisivo, Daniel López quiere seguir creciendo como músico. «No me gustaría ponerme límites en cuanto a sueños», dice cuando se le pregunta por sus anhelos profesionales. «Si algún día pudiera tocar con la Berliner, la Filarmónica de Berlín, sería impresionante». De momento, tiene que terminar sus estudios superiores en Salamanca. Luego cursará un máster en Múnich, Salzburgo o Basilea. Daniel López Arribas ya ha demostrado que forma parte de la mejor hornada de jóvenes músicos españoles de clásica. Las notas que extrae de su fagot dan buena muestra de su talento y el triunfo en 'Clásicos y Reverentes' le ha granjeado el reconocimiento a escala nacional.