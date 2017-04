Versos del blog a la escuela

Siempre le gustó leer, pero el salto a la arena de la escritura fue tardío y devenido por una baja médica. Marisa Alonso Santamaría decidió en 2008 que debía hacer algo para salir del bache y empezó a escribir poemas infantiles obedeciendo a un impulso que aún no se explica. Desde entonces mantiene un blog que ha ido sumando seguidores de todas las edades, que ha llamado la atención de la comunidad educativa y que la ha llevado a trabajar para Santillana o la plataforma Dreyfous de Puerto Rico.

«Claro que les contaba a mis hijos cuentos cuando eran pequeños, pero nunca me salió una poesía. En cambio fue empezar el blog y, desde entonces, todos los días escribo alguna», dice esta trabajadora del Archivo General Militar de Segovia. Poemas de animales, de valores, de fantasía, del universo, didácticos, de flores... hasta mil viven en cuentosentretenidos-marissa.blogspot.com.es.

Los poemas de Marisa Alonso empezaron a volar por las aulas. «Me pedían si podían usarlos, porque la poesía infantil es genial para aprender, la rima enseguida les engancha. Y cada vez tenía más seguidores. Através del blog se pusieron en contacto conmigo Santillana, blogs educativos, y lo demás ha venido rodado». Marisa ha comprobado que la tradición poética está más viva al otro lado del charco. «Me escribe mucha gente de Latinoamérica, porque allí declaman poesías. Me piden poemas desde Perú, México, Chile. Aquí se ha perdido. También me han escrito desde Rusia para pedirme dos cuentos míos para un libro en español», dice quien aspira a publicar su primer cuento en papel este año. «Tengo mucha obra por ahí en antologías, pero no un libro propio. Este año, que es el del centenario de Gloria Fuertes, me he propuesto conseguirlo».

La ventana digital se abre en todos los sentidos, así que a sus cuentos les han salido ilustradores profesionales y aficionados. «Me hacen mucha ilusión los dos, cuando me dicen que en una clase han trabajado con un poema mío y han hecho dibujos, los cuelgo en el blog con el mismo cariño que los trabajos de quienes han hecho de ello su trabajo». Marisa se dice despistada, «pero muy observadora. La chispa, la idea salta por cualquier cosa. Ayer por ejemplo, mi hijo tocaba la guitarra y su mano me pareció una araña y empecé a escribir. Primero esbozo lo que se me ocurre, luego sigo con la rima y empiezo a darle forma».

Además de sus colaboraciones en libros de texto de educación infantil, es colaboradora habitual de la revista digital ‘Guía infantil’ y de ‘Encuentros’. Ha ganado premios como el de Valsaín, el de Musarteum (Chile), el Ricardo León y su blog ha sido finalista de los premios Boolino 2016 de literatura infantil y juvenil de 0 a 7 años.