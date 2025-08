Testigos de la explosión de una tubería de gas en Zamora: «Tembló todo. Tembló la casa. Tembló, tembló»

Juanma de Saá-Ical Zamora Viernes, 1 de agosto 2025, 12:54 Comenta Compartir

Un operario y un viandante resultaron hoy viernes heridos por la explosión de gas registrada a las 8.50 horas en el número 24 de la calle Regimiento de Toledo, en el centro de la capital zamorana, y que provocó una espectacular llamarada de una docena de metros de altura que permaneció viva durante más de un cuarto de hora y que afectó seriamente a dos edificios y a varios locales a ambos lados de la vía.

Las personas afectadas fueron trasladadas al Complejo Asistencial de Zamora y todavía se desconoce el alcance de sus heridas aunque, en una primera aproximación, se indica que no parecen de gravedad. «Los dos heridos han sido trasladados. Todavía desconocemos su estado. Uno de ellos es trabajador y, por lo que me dicen, el otro era un hombre que pasaba por la calle, aunque no se ha visto afectado directamente por el fuego y, al parecer, sufrió un síncope», explicó, de forma provisional, el primer teniente de alcalde y concejal de Promoción Económica y Protección Ciudadana del Ayuntamiento de Zamora, David Gago.

Corte de suministro

Efectivos de la Policía Municipal, la Policía Nacional y los Bomberos de Zamora acudieron de inmediato al lugar y cortaron el tráfico en la calle Regimiento de Toledo y en parte de las vías aledañas. Para sofocar las llamas, fue preciso cortar el suministro de gas en varios puntos que daban servicio a la zona, lo que retrasó la extinción del incendio. La llamarada afectó hasta parte de la tercera planta de los edificios, a ambos lados de la calle.

«Son los dos edificios inmediatos que están frente a la detonación, el número 24 de la calle y el portal que está justo enfrente y, fundamentalmente, los pisos primero, segundo y parte del tercero, que son los que se han visto más afectados por el potencial de calorías que tiene una detonación de estas características», precisó David Gago.

«Ahora mismo, los Bomberos aseguran las fachadas, que se han visto fuertemente afectadas por la detonación, en un principio, y por la posterior llamarada, después. Se trata de consolidar lo que hay, intentar ver la afección de las ventanas y de los balcones para volver a la normalidad lo más rápido posible», apuntó.

Múltiples llamadas

El Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León recibió múltiples llamadas de alerta de los vecinos de la zona, alarmados por el ruido y por las espectaculares llamaradas. «Al principio, fue un ruido de fuga de gas. Como están con las obras, pensamos que era un volquete echando arena, esa especie de ruido. Pero, de repente, cuando hemos levantado las persianas, hemos visto un resplandor de luz, de un fuego enorme. En ese momento, llegó un policía y nos evacuó», explicó a ICAL un testigo, que trabaja la Jefatura Provincial de Tráfico, en la avenida del Príncipe de Asturias, a unos 60 metros del lugar del siniestro.

«Hemos aplicado el protocolo que tenemos de evacuación de incendios, de revisar todo y que no hubiera nadie. No habíamos abierto todavía la Jefatura, estábamos a punto. Y tenemos exámenes, un montón de citas dadas y nada. Evidentemente, todo cancelado», señaló.

Al otro lado de la calle, en el cruce con la avenida de Requejo, un vecino tuvo la oportunidad de grabar dos espectaculares vídeos en los que se podía ver la gran llamarada, escasos minutos después de que se produjera. «Llegaban hasta el tercer piso, con el peligro para los coches y los locales. Habían un camión de bebidas ardiendo, también.. La autoescuela, destrozada, y el herbolario que había ahí, también machacado, o sea, un desastre. Gracias a Dios que no ha habido víctimas mortales y no ha pasado nada más», valoró, en declaraciones a la agencia ICAL.

«Tembló todo»

Un matrimonio mayor sale del portal de su casa, en la avenida del Príncipe de Asturias, todavía, con gesto de alarma en sus rostros. «No hemos podido salir de casa porque no nos dejaban. Está todo cerrado. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Tembló todo, tembló la casa, tembló, tembló. Mira cómo está», indicó la mujer.

Causas

Por lo que se refiere a las causas del siniestro, se investigan las circunstancias que hicieron que el gas se inflamara. «Parece ser que, dentro de las obras que está realizando una empresa privada en la red de frío-calor que se está llevando a cabo en esta parte de la ciudad, en estos momentos, se estaban soldando unas tuberías y, por una razón que todavía desconocemos, se ha producido esa detonación», explicó el concejal de Protección Ciudadana.

«Que se tocó alguna de las tuberías, que había un embolsamiento de gas o que se produjo una fuga, todavía lo desconocemos. El caso es que, dentro de ese proceso de soldar las las tuberías, se ha producido la detonación y la posterior llamarada», subrayó.

En este contexto, David Gago comentó que los Bomberos y los servicios técnicos apuntaron que se trata de cortes «muy difíciles» de realizar. «No son lineales, sino en círculo. Por lo tanto, tienes que cortar en dos extremos y eso es lo que ha obstaculizado el trabajo de parar la llama», indicó.

«Es una llama que no se apaga con agua. Solo se apaga cortando el suministro de gas y, en este caso, cortándolo en varios sitios», concluyó.