Bomberos de la Diputación de Zamora actúan en las cercanías de Sesnández tras los incendios. Rodrigo Ucero
Zamora

Regresan a sus casas los casi 1.000 desalojados de nueve localidades por el incendio de Molezuelas de la Carballeda

Se ha levantado la orden de cortes de carretera en la zona tras conseguir rebajar la intensidad de un fuego que ha calcinado una superficie estimada de 7.000 hectáreas en Zamora

El Norte

Miércoles, 13 de agosto 2025, 23:18

El Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) de la provincia de Zamora decretó hoy el fin del desalojo de los 975 vecinos que tuvieron que abandonar sus casas por el incendio declarado el domingo en Morezuelas de la Carballeda, por lo que todos ellos pudieron volver a última hora de la tarde a sus casas.

Así lo anunció el delegado territorial de la Junta en Zamora y presidente del CECOPI provincial, Fernando Prada, en declaraciones recogidas por Ical, en las que comunicó que el desalojó llegó a su fin para los vecinos de Cubo de Benavente, Uña de Quintana, Morezuelas de la Carballeda, Congosta, Alcubilla de Nogales, Villajeriz, Fuente Encalada, Carracelo de Vidriales y San Pedro de la Viña, así como el confinamiento en Ayóo de Vidriales.

Además, se levantó la orden de cortes de carretera en la zona y desde Unión Fenosa se comunicó que todas las instalaciones de baja tensión están conectadas y con energía, por lo que se pidió a los vecinos que no toquen dichas instalaciones.

Asimismo, Prada reveló que el incendio ha calcinado una superficie estimada de 7.000 hectáreas en la provincia de Zamora, y recordó que los medios del operativo de extinción de incendios, a los que agradeció su «magnífico comportamiento», siguen trabajando en la zona para reducir el índice de gravedad potencial 2, que se mantiene a estas horas.

Por su parte, el incendio de Puercas mantiene la misma situación y al desalojo de varias localidades que se produjo ayer se ha unido esta tarde la de Sesnández, con unas 200 personas que tuvieron que abandonar el pueblo aunque la mayoría por sus propios medios, teniendo que ser realojadas una treintena en el dispositivo desplegado a tal efecto por la Junta.

Se mantienen abiertos los albergues de Camarzana de Tera, Alcañices y Tábara y se mantiene en nivel preventivo a las poblaciones de Hermisende, Castromil, San Ciprián de Hermisende, Castreros y La Tejera por los posibles desalojos que se pudieran producir por el avance de los incendios desde la provincia de Orense.

