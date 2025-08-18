Pedro Sánchez visitará mañana zonas afectadas por el incendio de Molezuelas de la Carballeda en Zamora El presidente del Gobierno se desplazará al municipio zamorano tras realizar una declaración ante los medios en el Puesto de Mando Avanzado de Jarillas (Cáceres)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se desplazará mañana martes a las zonas afectadas por los fuegos en Jarilla (Cáceres) y Molezuelas de la Carballeda (Zamora), donde mantendrá encuentros con los responsables de los dispositivos de emergencias y de coordinación.

Según informó el Gobierno, Sánchez visitará a las 12:45 horas el Puesto de Mando Avanzado (PMA) de Jarillas (Cáceres), tras la cual realizará una declaración a los medios de comunicación.

En esta visita, Pedro Sánchez estará acompañado de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola; del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y del delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana.

Posteriormente, Pedro Sánchez se trasladará a Molezuelas de la Carballeda (Zamora), para visitar a las 15.30 la zona afectada por el fuego, acompañado del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; y del delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen.