Dispositivo de búsqueda, este miércoles en las inmediaciones de Tábara. En el círculo, el octogenario. JCYL/GC

Zamora

Hallan muerto al octogenario desaparecido de la residencia mayores de Tábara

Un guardia civil fuera de servicio que participaba en el dispositivo de búsqueda ha hallado el cuerpo sin vida del hombre

E. N.

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 11:00

El cuerpo sin vida del hombre de 80 años que desapareció el martes por la noche de la residencia de personas mayores de la localidad zamorana de Tábara fue hallado sin vida por un guarda civil fuera de servicio que participaba voluntariamente en la búsqueda, según informaron fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Zamora.

La Benemérita estableció en la noche del día 23 el dispositivo DByLDES para intentar localizar al octogenario, en un operativo en el que participaron varias patrullas de Seguridad Ciudadana, la Usecic, el Equipo Pegaso, la Oficina Móvil de Atención a la Ciudadanía, el Grupo Cinológico y un helicóptero de la Guardia Civil.

Además, la Guardia Civil busca desde el lunes a un hombre de 63 años que podría estar usando un vehículo marca Peugeot, modelo 307, de color rojo y matrícula 7405DTG. El último lugar donde fue avistado ese coche fue en el entorno de Carbellino de Sayago.

