El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Buscan a un hombre de 63 años desaparecido desde el lunes en Zamora

El último lugar donde fue visto su coche fue en el entorno de Carbellino de Sayago

El Norte

El Norte

Valladolid

Martes, 23 de septiembre 2025, 11:37

La Guardia Civil busca desde la tarde del lunes a un hombre de 63 años que debería haber vuelto a su domicilio de Zamora. La Benemérita estableció el dispositivo de búsqueda DByLDES para intentar encontrar a Antonio, que podría estar usando un vehículo marca Peugeot, modelo 307 de color rojo y matrícula 7405DTG. El último lugar donde fue avistado ese coche fue en el entorno de Carbellino de Sayago. El desaparecido tiene otro domicilio en Almeida de Sayago.

Al no llegar a su casa, los familiares denunciaron la desaparición en la Comandancia de la Guardia Civil de Zamora, que activó varias patrullas de Seguridad Ciudadana que no lograron dar con el desaparecido.

Sucesos en Castilla y León

Detenido tras intervenirle medio kilo de hachís en su vehículo

Detenido tras intervenirle medio kilo de hachís en su vehículo

Cuadruplica la tasa de alcohol y choca contra un coche estacionado en Pajarillos

Cuadruplica la tasa de alcohol y choca contra un coche estacionado en Pajarillos

Durante la mañana de este martes, se ha ampliado el dispositivo con más patrullas de Seguridad Ciudadana y del Seprona, con embarcación, así como la Unidad de Seguridad Ciudadana de Comandancia, Atención al Peregrino y el helicóptero de la Unidad Aérea de Castilla y León, con base en León, todo ello dirigido y coordinado por el teniente adjunto de la Compañía de Zamora, según enumeraron fuentes de la Comandancia.

También están en alerta otras unidades como la Oficina Móvil de Atención a la Ciudadanía para trabajos de Puesto de Mando Avanzado, el Equipo Pegaso y los perros de búsqueda del Grupo Cinológico de Castilla y León con base en Zamora, que se incorporarán al dispositivo en función de la evolución de la búsqueda.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Abadía Retuerta y el Villa de Simancas lloran la muerte de Álvaro Gigosos en Traspinedo
  2. 2

    Un incendio obliga a desalojos en una residencia de ancianos asistidos en La Rubia
  3. 3 Stella, la hija de Antonio Banderas, celebra su despedida de soltera antes de su boda vallisoletana
  4. 4

    Investigada por homicidio imprudente la conductora implicada en el accidente mortal de San Agustín
  5. 5

    Horse lleva a Rumanía parte de la producción del motor HR10 que se fabrica en Valladolid
  6. 6

    «Reservaban en ocho sitios y venían al que querían»
  7. 7 Un grupo de encapuchados propina una brutal paliza a un hombre en Isla Dos Aguas
  8. 8

    Ardilla a la fuga: del Campo Grande a una cafetería de Recoletos
  9. 9 Investigan una agresión con robo en Cuéllar relacionada con la desaparición de una menor
  10. 10

    Valladolid vive el amanecer más frío en cuatro meses a la espera del veranillo de San Miguel

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Buscan a un hombre de 63 años desaparecido desde el lunes en Zamora

Buscan a un hombre de 63 años desaparecido desde el lunes en Zamora