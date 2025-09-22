El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Imagen de archivo de la unidad de Atestados en un accidente en la calle del Val. El Norte

Valladolid

Cuadruplica la tasa de alcohol y choca contra un coche estacionado en Pajarillos

La Policía Local denunció a un conductor ebrio y que además había consumido drogas en la calle Torrecilla

Sofía Fernández

Sofía Fernández

Valladolid

Lunes, 22 de septiembre 2025, 20:01

Con una tasa de alcohol como la que arrojó tras las pruebas de detección de esta sustancia no es de extrañar que el conductor de ... un vehículo que circulaba el pasado sábado por el Paseo de Juan Carlos I terminase causando un accidente, poniéndose en riesgo en la carretera y ocasionando daños a otro vehículo que estaba estacionado. Poco después de las diez de la noche, una patrulla de Policía Local se personaba a la altura del 67 (entre las calles Tórtola y San Isidro) por el aviso de un choque sin heridos que había ocasionado daños materiales.

