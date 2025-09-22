Cuadruplica la tasa de alcohol y choca contra un coche estacionado en Pajarillos

Con una tasa de alcohol como la que arrojó tras las pruebas de detección de esta sustancia no es de extrañar que el conductor de ... un vehículo que circulaba el pasado sábado por el Paseo de Juan Carlos I terminase causando un accidente, poniéndose en riesgo en la carretera y ocasionando daños a otro vehículo que estaba estacionado. Poco después de las diez de la noche, una patrulla de Policía Local se personaba a la altura del 67 (entre las calles Tórtola y San Isidro) por el aviso de un choque sin heridos que había ocasionado daños materiales.

Las sospechas de los agentes se confirmaron poco después tras realizar unas pruebas que determinaron que el varón conducía con una tasa de alcohol que superaba en más de cuatro veces la permitida por ley. Así, en la primera prueba dio 1,14 y en la segunda 1,12 miligramos por litro de aire espirado (cuando el límite para conductores generales es de 0,25) por lo que fue denunciado por un delito contra la seguridad vial.

A esta intervención se le suma la de un positivo por drogas que fue interceptado en la calle Villabáñez de Valladolid, en torno a las tres de la madrugada de este domingo, y en el que un hombre ha dado positivo por consumo de cocaína y anfetamina.

En su tarea por evitar que a la ecuación de alcohol o sustancias se le sume además ponerse al volante, la Policía Local de Valladolid realizó además el pasado fin de semana (desde el pasado viernes hasta la noche del domingo) un total de ochenta pruebas repartidas en los once controles establecidos en distintos puntos de la ciudad.

El resultado de las mismas deja un mal balance con 74 test de resultado negativo en cuanto a consumo de alcohol y drogas y 6 pruebas positivas, como la que tuvo lugar este domingo a las seis de la tarde en la Avenida de Gijón, en la que un conductor dio 0,50 en la primera y 0,53 en la segunda prueba. A este resultado, el más elevado detectado en los realizados en los once controles fijos, donde los agentes dieron el alto a dos conductores ebrios en la calle San Quirce con apenas unos minutos de diferencia la madrugada del sábado; el primero, a las 5:18 horas con 0,33 y 0,30 miligramos por litro de aire espirado y el segundo, a las 5:30 de la madrugada, con 0,28 en la primera prueba y 0,35 en la última.

Sucedió algo parecido en la mañana del domingo en el Paseo de Isabel la Católica, donde dos coches que fueron parados por los agentes en el dispositivo de control arrojaron tasas positivas de consumo de alcohol. A las 8:47 era interceptado el primero con 0,39 miligramos por litro de aire espirado y a las 9:10 de esa misma mañana el segundo positivo en esa calle llegaba en forma de resultado de 0,43 en la prueba de otro conductor.

Al balance de los seis positivos en control se le suman unos resultados de 0,36 en la calle Miguel Íscar la madrugada del sábado y el varón que iba al volante con una tasa de 0,53 en la tarde de este domingo en la Avenida de Gijón.

'Cazados' por infracción de tráfico

No solo los controles preventivos tratan de concienciar de la importancia de no mezclar alcohol o drogas con la conducción, también el patrullaje nocturno durante los fines de semana por parte de los agentes, sirven para detectar a simple vista que alguien no tiene los suficientes reflejos o conduce de forma errática. Este fin de semana han sido tres las personas que han sido sancionadas al infringir las normas de tráfico y hacerlo además con tasas superiores a las permitidas. El primero, la madrugada del sábado, en la Avenida de Burgos con la calle Victoria, en la que el conductor dio una tasa de alcohol de 0,91 miligramos por litro de aire espirado; el segundo en la calle Torrecilla, la madrugada del lunes.

La madrugada del domingo, a las 5:14 horas, los agentes daban el alto a una persona que iba al volante una tasa de alcohol de 0,52 y positivo en THC y para poner fin al fin de semana en la madrugada de este lunes, dieron el alto a las 2:10 horas a un conductor en la calle Palacio Valdés con una tasa que triplicaba los límites permitidos.