El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Cancelada la ceremonia de podio de la Vuelta tras la suspensión de la última etapa
Imagen de archivo de una ambulancia del 112. El Norte

Valladolid

Herido un menor de 15 años al chocar su bici con un coche en la avenida de Salamanca

El accidente se ha producido minutos antes de las siete de la tarde de este domingo junto a las Cortes

El Norte

El Norte

Valladolid

Domingo, 14 de septiembre 2025, 19:25

Un menor de unos 15 años ha resultado herido este domingo al chocar su bici con un coche en Valladolid capital. El accidente se ha producido sobre las 18:55 horas en la avenida de Salamanca, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada en la que se alertaba de la colisión y requería asistencia sanitaria para el ciclista, un joven menor de edad que como consecuencia del fuerte golpe presentaba heridas sangrantes.

Noticias relacionadas

Herida una joven de 19 años tras ser atropellada en el paseo de Zorrilla

Herida una joven de 19 años tras ser atropellada en el paseo de Zorrilla

Pillado cuando intentaba robar bebidas en un escenario de Las Moreras

Pillado cuando intentaba robar bebidas en un escenario de Las Moreras

Hasta el lugar, junto a las Cortes de Castilla y León, se ha desplazado la Policía Municipal de Valladolid y una UVI móvil para atender al herido, si bien por el momento no ha trascendido si ha precisado traslado hospitalario.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herida una joven de 19 años tras ser atropellada en el paseo de Zorrilla
  2. 2

    La madeja de la trama eólica: multas de más de 800 millones,15 acusados y 135 años de cárcel
  3. 3

    El Real Valladolid se pega un fiestón ante el Almería
  4. 4

    El reino de los dedales y las telas de Palencia baja la persiana
  5. 5

    «¿Estás seguro de que (ser heterosexual) no es una fase?», pregunta por escrito de una tutora en un instituto de Castilla y León
  6. 6

    Vanesa Martín abre de par en par las puertas de su casa en Valladolid
  7. 7 Cambio de horario en la última sesión de fuegos artificiales
  8. 8

    El hostelero que dice adiós a la barra, pero no al barrio
  9. 9 Búscate en la grada del José Zorrilla
  10. 10 Detenida por robar ropa valorada en más de 500 euros en un comercio de Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Herido un menor de 15 años al chocar su bici con un coche en la avenida de Salamanca

Herido un menor de 15 años al chocar su bici con un coche en la avenida de Salamanca