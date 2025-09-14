Herido un menor de 15 años al chocar su bici con un coche en la avenida de Salamanca

El Norte Valladolid Domingo, 14 de septiembre 2025, 19:25

Un menor de unos 15 años ha resultado herido este domingo al chocar su bici con un coche en Valladolid capital. El accidente se ha producido sobre las 18:55 horas en la avenida de Salamanca, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada en la que se alertaba de la colisión y requería asistencia sanitaria para el ciclista, un joven menor de edad que como consecuencia del fuerte golpe presentaba heridas sangrantes.

Hasta el lugar, junto a las Cortes de Castilla y León, se ha desplazado la Policía Municipal de Valladolid y una UVI móvil para atender al herido, si bien por el momento no ha trascendido si ha precisado traslado hospitalario.