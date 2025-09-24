El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Manuel C. A., el hombre desaparecido en Tábara. GC

Zamora

Buscan a un hombre de 80 años desaparecido de la residencia de mayores de Tábara

La Guardia Civil trata de localizar también a otro hombre, de 63 años, cuyo coche fue visto por última vez en el entorno de Carbellino de Sayago

E. N.

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 08:27

La Guardia Civil estableció el martes por la noche un nuevo dispositivo DByLDES para buscar a un hombre de 80 años que vive en la residencia de personas mayores de la localidad zamorana de Tábara.

Manuel C. A. mide 1,65 metros de altura, tiene el pelo blanco y es de complexión delgada. Vestía una chaqueta de color beige, camisa de cuadros azules y grises, pantalón oscuro y zapatos marrones.

La Comandancia de la Guardia Civil de Zamora estableció el dispositivo de búsqueda nada más conocerse la desaparición de la persona sobre las 20:35 horas del martes, en el que participan varias patrullas de Seguridad Ciudadana, la Usecic, el Equipo Pegaso y la Oficina Móvil de Atención a la Ciudadanía, además de estar en prealerta otras unidades. El dispositivo está coordinado por el sargento comandante del puesto de Tábara.

Se trata de la segunda persona desaparecida en apenas 24 horas. La Guardia Civil busca desde anteayer a Antonio, de 63 años, quien podría estar usando un vehículo marca Peugeot, modelo 307, de color rojo y matrícula 7405DTG. El último lugar donde fue avistado ese coche fue en el entorno de Carbellino de Sayago.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un grupo de encapuchados propina una brutal paliza a un hombre en Isla Dos Aguas
  2. 2

    Investigada por homicidio imprudente la conductora implicada en el accidente mortal de San Agustín
  3. 3

    Horse lleva a Rumanía parte de la producción del motor HR10 que se fabrica en Valladolid
  4. 4

    Un incendio obliga a desalojos en una residencia de ancianos asistidos en La Rubia
  5. 5

    Cortan el agua a los okupas de Arroyo y tardan tres horas en reengancharse
  6. 6

    La DGT instala otros dos radares de tramo más en Segovia
  7. 7 El mejor restaurante de Valladolid según Cocituber
  8. 8 Óscar Puente desata polémica al llamar «meseta» a León en redes sociales
  9. 9

    Muere un bebé de un año al precipitarse desde un segundo piso en Vitoria
  10. 10

    Investigan a tres trabajadores de La Fiestuki por «mentir» en un juicio por asesinato

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Buscan a un hombre de 80 años desaparecido de la residencia de mayores de Tábara

Buscan a un hombre de 80 años desaparecido de la residencia de mayores de Tábara