El diputado y alcalde de Rosinos de la Requejada dimite tras ser inhabilitado por prevaricación Ángel Prada a la izquierda, junto al abogado Eloy Sampedro. / El Norte El regidor sostiene que no ha cometido ninguna irregularidad, «al menos consciente y voluntariamente» ALICIA PÉREZ ZAMORA Miércoles, 1 agosto 2018, 18:20

El diputado provincial y alcalde de Rosinos de la Requejada durante 40 años, Ángel Prada, ha presentado hoy su dimisión en la Diputación de Zamora y lo hará próximamente en el Ayuntamiento del municipio sanabrés, después de que la Audiencia confirmara la sentencia por la que fue condenado en 2016 a siete años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito de prevaricación.

El todavía regidor de Rosinos de la Requejada fue condenado por el Juzgado de lo Penal de Zamora por un delito de prevaricación administrativa por permitir que su hija desempeñara el puesto de secretaria de la Agrupación de Municipios de Rosinos de la Requejada y Palacios de Sanabria cuando trabajaba como personal laboral en el Ayuntamiento de Galende.

Ángel Prada ha anunciado hoy su dimisión de los cargos públicos que ocupaba como diputado y como alcalde de Rosinos, municipio del que ha sido regidor desde el año 1979.

Sin embargo, ha asegurado que no ha cometido ninguna irregularidad, «al menos consciente y voluntariamente», y que en cuanto fue conocedor de la incompatibilidad que existía, su hija «cesó inmediatamente».

Manifestó no entender la condena judicial y tener la sensación de que «se me tenía que condenar sí o sí, por los motivos que fuesen».

«Me condenan y me voy por el desconocimiento de la ley, que según sus señorías tenía que haber conocido. No me voy por haber robado, ni malversado ni por incurrir en tráfico de influencias o falsedad en documento público», manifestó Prada, quien incidió en que se va «por no haber estudiado más y por desconocer la ley».

Por este motivo, afirmó que se va de la política «con la cabeza muy alta y con el orgullo de haber estado en el cargo casi 40 años y haber servido a mis vecinos lo mejor que sé y que he podido».

«Respeto la sentencia, la acato y apago la luz», afirmó insistiendo en que no tuvo intencionalidad alguna. Le sustituirá como regidor de Rosinos de la Requejada el actual teniente de alcalde, Emilio Lorenzo Fernández

.