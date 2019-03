Dimite el coordinador y la junta directiva de Ciudadanos en Zamora, molestos por la listas José Antonio Requejo. / CIUDADANOS José Antonio Requejo expresa su malestar porque «no se ha tenido en cuenta» al partido en la provincia para elaborar las candidaturas ALICIA PÉREZ ZAMORA Viernes, 15 marzo 2019, 21:44

El coordinador provincial de Ciudadanos en Zamora, José Antonio Requejo, y toda la junta directiva de la Agrupación de Ciudadanos en Zamora, formada por ocho personas, han presentado su dimisión por estar en desacuerdo con las listas electorales y entender que no ha habido consenso en la elaboración de candidaturas porque «no se ha contado con el partido en la provincia».

La decisión, que se adoptó en la noche del jueves, ha sido comunicada ya a la dirección regional del partido y a la secretaria de Organización en Zamora, según ha explicado José Antonio Requejo.

«Entendemos que no se está contando con nosotros para nada. No hay consenso al hacer las listas, las están haciendo sin nuestro conocimiento, no se nos ha consultado y cuando nos enteramos es cuando aparecen en la prensa. Por eso hemos entendido que debemos dejarlo», ha afirmado sobre la decisión adoptada después de que se haya conocido que el candidato al Congreso de los Diputados es José Antonio Bartolomé.

Requejo, que continuará como afiliado del partido, ha dimitido como coordinador provincial de Ciudadanos y también como coordinador de la Agrupación de Zamora y vocal del Comité autonómico.

«No estamos de acuerdo con las candidaturas porque nos vamos enterando por la prensa, después de que ya están puestas en marcha. Entendemos que debería haber habido un consenso con la directiva para haber discutido el tema porque hay personas en la directiva que llevan cinco años trabajando y ahora a personas que acaban de llegar se les pone en los puestos clave y a los que llevan cinco años trabajando no se les tiene en cuenta para nada», ha afirmado.

En este sentido, Requejo se ha mostrado crítico con la candidatura que hasta el momento se ha hecho pública, la de José Antonio Bartolomé como cabeza de lista al Congreso de los Diputados. «Es un señor que viene de tener cargos orgánicos en Comisiones Obreras y ahora se presenta por un partido de derechas», ha manifestado molesto.