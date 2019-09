Vuelve el Valladolid Motor Vintage

Cómo participar

La inscripción en el Valladolid Motor Vintage 2018 es gratuita y está abierta a todo tipo de vehículos a motor: coches, motos, de competición, industriales (camiones y furgonetas), de bomberos, militares, tractores..., pero se exige una serie de requisitos. De entrada es indispensable que la fecha de fabricación del vehículo confirme una edad mínima de treinta años. Por otra parte no se admiten vehículos que presenten una mala imagen de conservación o que incorporen en su carrocería publicidad ajena a su naturaleza y época. Y además se deberá realizar la inscripción previa (no se admiten vehículos no inscritos) aportando los datos sobre categoría, marca y modelo del vehículo, año de fabricación, y fotografía en la que se pueda comprobar perfectamente el estado del vehículo. Esta inscripción se puede hacer directamente en a la Oficina Comercial de El Norte de Castilla en la calle Zúñiga número 4 de Valladolid. O bien desde su ordenador en https://especial.elnortedecastilla.es/valladolidmotorvintage/inscripcion. La fecha límite es el próximo miércoles 25 de septiembre.