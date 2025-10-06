Vuelve la campaña de bonos de descuento del comercio: fechas, cómo participar y novedades

El Norte Valladolid Lunes, 6 de octubre 2025, 12:59 Comenta Compartir

Vuelve a Valladolid la campaña de otoño de bonos de descuento del comercio. La iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento con la colaboración de Fecosva, Avadeco y la Cámara de Comercio y que incorpora una serie de novedades para incentivar el consumo, se desarrollará desde el próximo miércoles 8 de octubre y hasta el 12 de noviembre.

En concreto, se lanzarán un total de 18.400 bonos de 10 euros, repartidos en seis semanas. Cada miércoles, desde las 9:00 horas, los consumidores podrán solicitar sus bonos, con un máximo de dos bonos descuento por usuario en total a lo largo de la campaña. Para acceder a los bonos es necesario registrarse en la plataforma www.valladolidcomercioproximo.es.

Los bonos están asociados al DNI del usuario, que deberá ser mostrado junto con el bono en el momento de efectuar la compra. Una vez descargado el bono, los usuarios dispondrán de 72 horas para realizar sus compras. Si no lo hicieran en este tiempo, el bono pasará a estar de nuevo disponible, con el fin de evitar la pérdida de los cupones.

Asimismo, con motivo del Día de la Hispanidad, se van a realizar una serie de actividades complementarias al inicio de la campaña, como es la emisión ese día de 5.000 bonos, prácticamente el doble de lo que se lanzará cada miércoles el resto de las semanas.

Para incentivar las ventas estos días, se realizará también una actuación ligada a la campaña de otoño de Bono Próximo, denominada 'De compras por Valladolid con nuestros Héroes de la Hispanidad', utilizando como base a los principales personajes históricos de nuestra ciudad relacionados con este acontecimiento. Para ello se realizarán animaciones comerciales en la zona de Teresa Gil (de 18:00 a 20:00 horas el viernes 10), de Mantería (sábado 11 de 11:00 a 14:00 horas) y en el entorno de la plaza de Santa Ana (sábado 11 de 18:00 a 20:00 horas).

Gira la ruleta

Los 'Héroes de la Hispanidad' estarán presentes en esas zonas para que los clientes que presenten un tique de al menos 10 euros, de compras realizadas entre el 8 y el 11 de octubre, puedan jugar a la ruleta de la Hispanidad y ganar bonos de 10 euros de la campaña bono próximo canjeables en todos los establecimientos adheridos. Una vez presentado el tique, el cliente podrá tirar a la ruleta de la Hispanidad y podrá ganar bonos directos. Los niños también serán protagonistas, pues con el tique presentado se regalarán 1.000 cuadernos con 12 personajes de los héroes para colorear entre los que están Cristóbal Colón, los Reyes Católicos o Miguel de Cervantes.

Los bonos obtenidos como premio en la ruleta caducan el 16 de octubre, no serán nominativos y se emitirán en formato papel, pero las condiciones de canjeo serán las mismas: se podrán canjear los bonos en todos los comercios que participen en la campaña, pudiendo hacer uso de un bono para compras superiores a 30 euros y de dos bonos, si la compra supera los 70 euros.

