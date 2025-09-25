Valladolid celebrará 'La grandeza de lo hispano' con conferencias, exposiciones y un rally gastronómico «Tender puentes entre culturas, territorios y almas», objetivo del Ayuntamiento en la fiesta de la Hispanidad

Desde la izquierda, Andrés Abajo, del Instituto de la Lengua, Irene Carvajal, Juan Zapatero, director de la Fundación Castilla y León, y, en el extremo derecho, Emilio Martín, de la Asociación de Hosteleros.

Victoria M. Niño Valladolid Jueves, 25 de septiembre 2025, 12:47

«Comenzamos en el primer mandato con prudencia a la espera de la acogida de la ciudad y de la comunidad hispana. Gustó y Valladolid ha respondido pidiendo más», explica Irene Carvajal, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid. Así que la celebración del Día de la Hispanidad se extiende en el tiempo y en la programación. Del 30 al 17 de octubre se sucederán mesas redondas, conferencias, exposiciones, actividades para familias en la Casa Museo de Colón, la de Zorrilla, la de Revilla, el Círculo de Recreo y el Palacio Real.

«El legado de lo hispano es más que una extensión de tierra, en ella se comparte fe, lengua y cultura. Celebramos la historia que nos une, los 600 millones de hispanohablantes en esos etrritorios», explicó Carvajal. Este año el Día de la Hispanidad suma a este «tender puentes» entre ambos lados del Atlántico la conmemoración del 556 aniversario del matrimonio de los Reyes Católicos en la ciudad y el 475 de la Controversia de Valladolid.

El día 30 comenzarán las visitas guiadas por Fray Bartolo en el Museo de Colón.

El Círculo de Recreo acogerá los días 7, 8 y 9 tres mesas redondas agrupadas bajo el lema 'Huellas de la Hispanidad'. La primera versará sobre la 'Cocina de ida y vuelta.La huella gastronómica peruana en el mundo hispano'. Moderada por Julio Valles, debatirán una chef española, Palmira Soler, y uno peruano, Carlos Prieto. Perú es el país que este año leerá el manifiesto que corrió a cargo de Venezuela en su primera edición. El día 8 Ana Carrascosa moderará la mesa 'Huellas de mujer en la conquista de América', en la que participarán Onitze Domínguez, profesora de la UNEDy autora de 'Ellas, la conquista en femenino', y Javier Santamaría, periodista.

La última cita será el día 9 en torno a 'La huella de la Controversia de Valladolid en el ordenamiento jurídico español', que estará conducida por Javier Carranza, presidente de la Audiencia de Valladolid, con la presencia de Álvaro Gil-Robles y Javier García Medina, decano de la Facultad de Derecho de la UVA.

Ese día la Casa Colón inaugura la exposición cartográfica 'Cristóbal Colón y el descubrimiento de nuevos espacios'. Yen la misma jornada comienza el rally gastronómica 'Sabores de Hispanidad', en el que hay inscritos ya 20 establecimientos que ofrecerán bebida con tapa de inspiración hispanoamericana por 4,5 euros.

Las salas municipales de Las Francesas y La Pasión acogerán las exposiciones de arte precolombino 'Mundus novus' y 'Alma de América.Arte y mito precolombino'.

El Palacio Real invita al público familiar el día 11 a asomarse a 'La aventura de la Hispanidad' y desde allí saldrá un desfile de banderas hasta SanGregorio, donde tuvo lugar la Junta teológica que decidió que los indios tenían alma y, por tanto, eran súbditos de la corona.

En el Teatro Calderón, ese sábado 11 se representará 'Borges y yo, recuerdo de un amigo futuro' (19:30 h.), a cargo de Andrea Bonelli con música de Shino Onhaga y Cristina Chiapero.

La siguiente semana, dos conferencias en la Casa Revilla, a cargo de Miguel Ángel Zalama y María Isabel del Val, desgranarán el 'Patrimonio artístico de Isabel la Católica en el extranjero y 'La boda de los Reyes Católicos en Valladolid' respectivamente los días 15 y 17.