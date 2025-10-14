De una velada de boxeo en Valladolid a colaborar con el productor de J Balvin y Nicky Jam

El programa que se ve en la pantalla del ordenador sirve para producir música. Esas líneas que se reparten en filas, de color blanco grisáceo, ... son sonidos. Cada uno puede ser una melodía, una vocal, una base, un efecto, un simple golpe. Después se ordenan en el programa, se superponen, se ecualiza, se masteriza y, cuando los escuchas todos a la vez, ahí hay una canción. ¿Sencillo? Pues no, claro que no. Todo esto se trabaja, hay que echarle horas, y el resultado está ahí. El que ha salido de este estudio puede ser familiar para algunos tímpanos vallisoletanos, porque la ciudad ya lo ha podido escuchar. Por ejemplo en el desfile de peñas, en diversos escenarios durante la semana de fiestas o en alguno de los garitos habituales de la noche de la capital.

«La primera vez que la puse pensé, a ver qué tal reacciona la gente. Bueno, pues el público se movía sin conocerla. Y si bailan sin haberla escuchado nunca, es buena señal, porque cuando empieza a sonar más, ya no es lo mismo». La frase la dice Viti Larios, dj vallisoletano más que habitual en la cabina de Coocon -donde pincha desde hace 16 años- y de otras como Juanita. Él y Jey Lp, natal de la ciudad colombiana de Pereira y quien ya contaba con otras canciones en su biblioteca, son las voces de 'Descarada', ese tema que ya ha sonado por las pistas de la ciudad, que salió en plataformas hace un mes y que une las carreras musicales de dos artistas que se conocieron por un amigo en común en una velada de boxeo en Valladolid.

«Después de conocernos empecé a poner sus canciones cuando pinchaba y empezamos a enlazar, a pensar en hacer música juntos», comenta el vallisoletano. Así empezó su historia, pero hasta que se produjo ese encuentro, Jey Lp ya había estado varias veces en un estudio y delante de un micrófono. «Había hecho canciones antes de la pandemia, había firmado algún tema con sellos discográficos», relata el pereirano. «Cada artista necesita su propio Dj. Empezaron a salir eventos y le dije, oye mira, vamos a hacer equipo, y entonces empezamos a viajar y a trabajar juntos», añade.

Todo este proceso derivó de alguna forma en su primer lanzamiento conjunto, donde entra en juego una tercera persona, el productor Saybor, que está detrás de algunos éxitos como 'Bonita', de J Balvin y Jowell & Randy. La que dice: «Se pone caliente cuando escucha este perreo». Difícil no leerlo con el ritmo de la música, hasta para los oídos más alejados del reaggetton. Y si no es el caso, una escucha rápida ayuda a refrescar la memoria para una éxito que supera los 700 millones de reproducciones en Spotify y los mil millones en YouTube.

Ampliar Viti Larios y Jey Lp, en su estudio de Valladolid. Aida Barrio

«Nos conocíamos desde hace años, porque somos de la misma ciudad. Entonces, ninguno de los dos teníamos números ni nada, pero él empezó a trabajar con Kapital Music en Medellín, donde produjo canciones con Nicky Jam, Ozuna o Yandel», cuenta Jey Lp. El caso es que hace unos meses, Saybor se puso en contacto con él por Facebook. «Simplemente para felicitarme el año. Después me dijo que iba a venir a España, que a ver si trabajábamos cosillas. Y ahí es donde surgió todo». La decisión estaba tomada y entonces él y Viti Larios, quien hasta ahora solo había estado detrás de los platos, comenzaron a componer la letra, que nace de una historia personal.

«Saybor nos dijo que las letras que salen de dentro del corazón son las que llegan al público. Que la gente se siente identificada, y al final las canciones de despecho son las que más pegan». Con esas fueron a su estudio, que tienen en Valladolid, donde trabajaron varios días hasta altas horas de la noche para perfeccionar la letra. «Se hizo, se la mandamos a Saybor y él nos dijo que iba a ser un temazo». Después, el productor hizo los remates desde Colombia. «Es una canción internacional, que ha cruzado el charco para hacerse». La labor del productor es la que luego reflejan esas ondas de sonido que se podían ver en la pantalla del ordenador. «Él hace los arreglos musicales, crea la base, el beat, la melodía, hace el arreglo o la limpieza de voces. También la masterización, porque puedes tener una canción muy buena, que si no está masterizada, no va a sonar bien».

'Descarada' ha sido la primera, porque Viti Larios y Jey Lp tienen más ases guardados en la manga para el futuro próximo. «Son otras canciones que tocan diferentes estilos. Más argentinos o incluso con toques flamencos», avanzan. En el horizonte también preparan un videoclip para su primer tema juntos y llevar su música por Colombia. Hasta entonces, la canción ya está disponible en todas las plataformas, es un seguro en las pistas de la capital y, quién sabe si en un tiempo, también es uno de los temas más esperados en conciertos y festivales.