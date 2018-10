Los vecinos de Quintanilla de Arriba ya pueden beber agua del grifo Los bomberos suministran agua potable a los vecinos de Quintanilla de Arriba. / A. O. El Ayuntamiento ha emitido un comunicado en el que asegura que «se puede utilizar para beber y en la industria alimentaria» AGAPITO OJOSNEGROS LÁZARO Valladolid Viernes, 5 octubre 2018, 18:10

Los vecinos de la localidad vallisoletana de Quintanilla de Arriba podrán volver a beber agua del grifo. Tras recibir el pertinente escrito de la Delegación Territorial de Valladolid y de su correspondiente servicio de Sanidad, el Ayuntamiento de Quintanilla de Arriba ha procedido a suspender la restricción de beber agua de la red de abastecimiento municipal, medida preventiva adoptada el pasado jueves, procediendo a surtir de agua al municipio los Bomberos de Peñafiel.

Este mismo viernes, la Junta ha informado al Consistorio que «en relación con las restricciones sobre el uso de agua de la red de abastecimiento acaecidas por la presencia del plaguicida Carbaril en un análisis muestra de agua tomada por un vecino de esta localidad, los análisis encargados por el gestor de Desarrollos Técnicos del Agua S.L. en agua de la red de abastecimiento de Quintanilla de Arriba, sobre las muestras de agua tomadas el día 2 de octubre para análisis de Carbaril, han resultado negativas. En consecuencia queda sin efecto la recomendación de restricción sobre el uso del agua de la red de abastecimiento».

De manera inmediata, el equipo de gobierno municipal ha trasladado el aviso a los vecinos, al mismo tiempo que han explicado que «teniendo en cuenta el resultado negativo en el plaguicida que había provocado restricciones del uso del agua de la red para consumo de boca, se anula la restricción». En este sentido, han afirmado que dicho agua «se puede utilizar para beber y en la industria alimentaria».

Asimismo el Consistorio ha publicado, para conocimiento de sus vecinos, una recomendación. En él, se señala que «debido a los problemas de contaminación en el río» que afectan al abastecimiento del municipio, se recomienda «muy especialmente a los vecinos que no han utilizado la red de abastecimiento, que dejen abiertos los grifos de los que beben agua un tiempo prudencial». Los problemas de contaminación a los que hace referencia el comunicado están causados por el vertido que el día 30 de agosto se produjo en el Duero, a la altura de Peñafiel, durante las tareas de extinción de un incendio que calcinó una nave de productos agroquímicos.

«Completamente potable»

Por otra parte, la presidenta Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), Cristina Danés, ha optado por hacer un llamamiento a la «tranquilidad total». «Hemos hecho un seguimiento de todo lo que pasó en Peñafiel, con la empresa, y hace diez días fue la última toma de muestras y análisis y no daba nada. Se hizo una prueba de todo lo que se podría encontrar y no había nada, tampoco de ese compuesto específico, Carbaril». No obstante, el pasado viernes la CHD volvió a tomar muestras en Quintanilla de Arriba y el miércoles dispondrá de nuevos resultados, según explica Danés.

Ante la medida adoptada por el Ayuntamiento, ahora cancelada, comprende que «ante la más mínima sospecha más vale prevenir», pero insiste y señala que «Sanidad ha dicho que el agua es completamente potable». Por último, presidenta de la CHD ha indicado que, en cuanto tengan los resultados de las muestras recogidas el pasado viernes, los transmitirán inmediatamente a Sanidad y al Ayuntamiento de Quintanilla. «Estamos encima de ello», sostiene.