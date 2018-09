Valladolid registra cada día 200.000 desplazamientos en coche

No hay (en teoría) este sábado coches que circulen por las calles del casco histórico, pero la inercia lleva a los peatones a esperar en los semáforos, a no bajarse de las aceras, a atravesar de un lado a otro siempre por el paso de cebra. No hay (en teoría) coches que transiten por el cogollo de la capital, pero aún así se ven vehículos privados que entran y salen de garajes, furgonetas de reparto, turismos que emergen del aparcamiento de la Plaza Mayor. Es verdad que no son muchos, que hay quien decidió ayer dejar el coche en el garaje, pero fue habitual ver turismos desviados por Miguel Íscar ante la imposibilidad de acceder a Duque de la Victoria. Valladolid se resiste a abandonar el motor.

La capital se sumó a los actos organizados con motivo del Día Mundial Sin Coches y lo hizo con el casco histórico cortado al tráfico, con gratuidad al viajar en los buses de Auvasa (el Ayuntamiento apreció, aún sin datos concretos, un ligero repunte de usuarios) y sin tener que pagar un céntimo por aparcar en los estacionamientos disuasorios (Feria de Muestras, playa de las Moreras, calle la India, la zona de Reyes Católicos y Cuatro de Marzo). Además, durante toda la jornada, hubo exhibiciones de 'skate' y patines, talleres para concienciar sobre los riesgos del alcohol al volante, rutas guiadas a pie y sesiones informativas sobre el programa municipal de alquiler de bibicletas. El objetivo, explicó el concejal de Movilidad, Luis Vélez, ofrecer alternativas para animar a los ciudadanos a dejar el coche aparcado en casa.

Valladolid registra, cada día, de media, cerca de 200.000 desplazamientos en vehículo privado (196.874), según los datos del Plan de Movilidad Urbana Sostenible, una encuesta encargada por el Ayuntamiento para analizar la presión del tráfico en la capital. Esto supone que casi uno de cada tres viajes por las calles vallisoletanas se efectúa en coche. La mayor parte de los 655.316 desplazamientos diarios se realiza, no obstante, a pie. Caminar es la opción más habitual de los vallisoletanos para moverse por la ciudad (347.555, el 52,9%). Le siguen los flujos en transporte público (85.528, el 13,1%) y en otros medios de transporte (26.359), con el auge de la moto y la bici a la cabeza.

Prohibido pasar

Tres vallas amarillas con señales de prohibido y el control de los agentes de la Policía Municipal impedían el acceso a Duque de la Victoria, una de las principales arterias que bombean tráfico hacia el centro. Tampoco se pudo atravesar con vehículos a motor (salvo los de residentes, personas con discapacidad o carburantes no contaminantes) el eje de Fuente Dorada o Bajada de la Libertad.

En total, un millón de metros cuadrados vedados al tráfico, a los 170.678 vehículos que hay matriculados en la capital, los 78.679 de los municipios del alfoz, los 338.366 que hay en el conjunto de la provincia, según los datos de la Dirección General de Tráfico. Aquí se incluyen todo tipo de vehículos (motos, tractores, furgonetas, autobuses). Si nos fijamos solo en los turismos, el parque móvil de la provincia lo componen, con datos de este mismo verano, 263.374 coches. De ellos, 157.401 (el 59,7%) son impulsados con motores diésel. El resto, 105.973, utilizan gasolina. Hasta noviembre de 2017, el gasóleo fue el combustible preferido por los vallisoletanos, pero desde ese mes la gasolina se ha situado por encima del diésel en las ventas en Valladolid.

El número de vehículos en la capital se redujo entre 2008 (cuando halló máximo por encima de los 178.000 automóviles) y 2015. La crisis económica y la fuga de jóvenes al alfoz (donde el parque móvil ha pasado de poco más de sesenta mil a 78.679 en los últimos diez años)contribuyó a este descenso de coches en la capital, que ha vuelto a sumar matriculaciones y vehículos en sus calles.