Valladolid exporta al mundo las primeras pistas de pádel inteligentes

En el polígono San Cristóbal, en lo que hasta hace poco era un antiguo taller, se hacen las pistas de pádel más innovadoras del mundo. ... Las diseña y fabrica la empresa PSC Courts. Se trata de un proyecto que, con apenas unos meses de vida, ya ha dado el salto a doce países de América, además de España y a buena parte de Europa. Próximamente también estará presente en Oriente Medio y África.

El germen de PSC Courts nació en Paddeo Sports, una compañía especializada en software de gestión para clubes deportivos cuya tecnología de grabación, 'streaming' o tótems interactivos comenzó a extenderse entre clubes de pádel. El salto cualitativo llegó cuando sus responsables decidieron trasladar toda esa innovación al terreno de juego e integrar la Inteligencia Artificial, aplicándola al análisis del juego y a la mejora del rendimiento de los jugadores. Fruto de un largo proceso de investigación y desarrollo fundaron esta nueva empresa que tiene como producto estrella lo que sus creadores definen como «la primera pista de pádel inteligente del mundo». Se trata de una gran plataforma digital que redefine la experiencia deportiva a todos los niveles. «Queríamos crear una pista que, partiendo de nuestro software de gestión, hiciera cosas que hasta ahora ninguna otra hace», explica Jesús Saludes, director general de PSC Courts.

Así, estas pistas incluyen sistemas de grabación y sensores avanzados, iluminación LED adaptativa de alta eficiencia, altavoces inteligentes integrados, zona de descanso para jugadores, un tótem interactivo de control y gestión y un sistema de tanteo vinculado al smartwatch. A partir de ahí, cada modelo puede personalizarse con extras como pantallas LED, subwoofers para sonido envolvente y la adaptación total del diseño.

La pista es como un gran «cerebro inteligente» que interactúa con jugadores, espectadores, entrenadores y clubes. «Habla, te cuenta el tanteo, reconoce a los jugadores y los presenta. Permite grabar partidos, ver repeticiones y hasta pedir bebida y comida al bar para tenerla en tu zona de descanso», detalla Valentín Esteban, director deportivo. Además, está pensada como herramienta de negocio. «La pista se puede adaptar totalmente a lo que quiera el cliente. A partir de la gama media, lleva integrada la parte audiovisual para que los clubes puedan amortizar la inversión con publicidad, lo cual es muy ventajoso», añaden sus responsables.

Ampliar Una de las pistas inteligentes fabricadas por PSC Courts A. Barrio

De Valladolid al mundo

Todo el diseño, fabricación y montaje se hace en Valladolid, algo que es motivo de orgullo para sus impulsores. «Siempre pensamos que no hacía falta irnos fuera. Nos sentimos muy contentos de haber conseguido todo esto desde nuestra ciudad», confiesa Saludes.

Esa apuesta se ha traducido en una rápida internacionalización. Inauguramos el pasado 31 de julio y sólo en el primer mes, recibimos más de 200 peticiones», informa Esteban. «Ya tenemos presencia en 12 países en América y previsiones de venta para Portugal, Francia e Italia. Este mes de octubre empezamos a trabajar en Asia y África y el último paso será Oriente Medio», añade el director general.

Arbitraje automático a futuro

Lo que hoy ofrecen estas pistas inteligentes es solo el principio. El equipo de programación trabaja en nuevas aplicaciones que las harán todavía más autónomas, de forma que puedan arbitrar solas los partidos y entrenar a los alumnos sin necesidad de un profesor. «Ahora mismo el arbitraje es semiautomático, a través de un 'smartwatch', pero en seis meses podrán hacerlo de forma completamente autónoma», explica Saludes. «También vamos a incorporar un sistema de lanzado de bolas que permitirá a los entrenadores programar ejercicios a distancia. Al final lo que hace la pista es decirte dónde colocarte y dónde tiene que ir la bola. Analiza cuántos golpes has dado correctamente, la velocidad, si debes corregir… No sustituye al profesor, pero le permitirá gestionar varias pistas a la vez» avanzan. El precio de estas pistas varía según el hardware que lleven incorporado. Las más básicas rondan los 20.000 euros, mientras que las de gama alta alcanzan los 80.000 euros.

Al proyecto se ha unido Alejandra Alonso, jugadora vallisoletana que ocupa los primeros puestos del ranking mundial y que ejerce como embajadora de marca. «Es un orgullo que una jugadora tan importante como Alejandra nos apoye», subraya Saludes. «Este es un proyecto completamente diferenciador y novedoso, cuyo objetivo es que la pista sea parte del espectáculo del pádel y que interactúe con el jugador, el público, los entrenadores y los clubes», concluyen estos emprendedores.