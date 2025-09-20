El vallisoletano Coello también gana sin Tapia en el partido del siglo

El Norte Valladolid Sábado, 20 de septiembre 2025, 09:42 Comenta Compartir

Llevan más de 115 títulos a sus espaldas, con rachs que han llegado a alcanzar las 94 victorias consecutivas, y en estos últimos días han separado sus caminos en un torneo, la Reserve Cup, que está viviendo en Marbella un auténtico espectáculo. Este viernes protagonizó un partido inédito en el circuito ya que el vallisoletano Arturo Coello se enfrentó por primera vez a su pareja, Agus Tapia, demostrando que tambien sabe ganar sin él.

Y es que la Reserve Cup Marbella vivió este viernes una segunda jornada inolvidable en Puente Romano, con la grada abarrotada y un ambiente eléctrico. Tres duelos de máxima intensidad pusieron al público en pie y confirmaron que este torneo es mucho más que pádel: es puro espectáculo.

El primer partido abrió pista con José Diestro y Maxi Sánchez enfrentándose a Mike Yanguas y Javi García. Un choque lleno de alternativas, que mantuvo al público atento desde el primer juego y estableció el ritmo de la jornada. Tras un enfrentamiento intenso y sin cambios de jugadores, el Team Reserve logró imponerse, sumando 2 puntos que les ponían por delante en el marcador.

El plato fuerte llegó con el segundo partido del día. Arturo Coello y Ale Galán se enfrentaban a Agustín Tapia y Juan Lebrón en el que muchos han coincidido en anunciar como «el partido del siglo». Los últimos cuatro números uno del mundo en el mismo 20x10 marbellí. El choque más esperado no defraudó: ritmo frenético, jugadas de otro planeta y una emoción que se palpaba en cada punto. El público, entregado de principio a fin, transformó la grada en un escenario eléctrico. Sin necesidad de cambios de jugadores, Coello y Galán se impusieron con autoridad por 7-5 y 6-4, sumando dos puntos más para su equipo, que tomaba ventaja por 5 a 2.

Ale Galán destacaba después del partido que «disfruto mucho de una competición tan divertida» y celebraba la victoria porque desde que firmó por el Team Reserve «quería darle los máximos puntos posibles al equipo».

Arturo Coello se mostraba muy contento por «ver el estadio lleno ya que es una gran motivación para los jugadores» y admitía haber «disfrutado mucho en pista porque era un partido que todo el mundo quería ver a pesar de ser raro ver a Agustín Tapia en el otro lado de la pista».

Para cerrar la jornada, el tercer partido midió a Pablo Cardona y Coki Nieto frente a Franco Stupaczuk y Xisco Gil, un pulso cargado de intensidad en el que ambas parejas pelearon cada bola como si fuera la última, prolongando la emoción hasta el desenlace final del choque y dejando una última jornada en la que el Team Marbella se verá obligado a ganar los tres partidos del día.

El último día de competición, se presenta apasionante y arrancará a las 18h. Los entrenadores quieren guardarse sus cartas hasta el último momento, y por ahora, solo se sabe que en segundo turno jugarán Arturo Coello y Coki Nieto vs Agustín Tapia y Mike Yanguas, un auténtico partidazo.

Por su parte Maxi Grabiel confía en hacer pleno en este último día de competición «Los partidos van a ser muy igualados los tres, entonces está la posibilidad de que ganemos los tres y que nos llevemos la copa. Tenemos que ver bien cómo alineamos porque eso es clave mañana.»

El formato innovador del torneo volvió a añadir picante con la posibilidad de cambios estratégicos durante los encuentros aunque en esta segunda jornada los entrenadores no han utilizado al jugador reserva, un recurso que mantuvo a entrenadores y capitanes jugando su propio partido desde el banquillo.

Con la puntuación aún en el aire y cada triunfo valorado en tres puntos, la Reserve Cup Marbella encara su tercera jornada este sábado 20 de septiembre con todo por decidir.

Temas

Pádel

Marbella