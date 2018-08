Valladolid entrará en septiembre en el registro de bicicletas contra los robos Bicicletas almacenadas en el depósito municipal de vehículos, en el Camino Viejo de Simancas. / A. Mingueza La Policía Nacional recibió en 2017 más de 260 denuncias por la sustracción de bicis en la ciudad LORENA SANCHO YUSTE Valladolid Lunes, 6 agosto 2018, 13:57

Las hay verdes, azules, rojas y multicolor. Con geometría vertical y llantas delgadas. Con manillar desmontable o fijo, guardafangos, luces reflectantes y hasta retrovisor. En el sinfín de bicicletas que atesora el depósito municipal de vehículos no hay un estereotipo, ni en las características físicas ni técnicas. Hay decenas, entre 150 y 200 –no están contabilizadas–, que aguardan apiladas en el camino Viejo de Simancas a que su número de bastidor, el indicador más fiable para determinar su propiedad, coincida con el de alguna de las bicis cuya sustracción fue denunciada y puedan así ser devueltas a su legítimos dueños.

Hasta aquí han llegado, y llegan casi a diario, de la mano de agentes de la Policía Nacional y Local que las interceptan en la vía pública cuando se encuentran en manos de ciudadanos que no pueden acreditar su propiedad –los agentes tienen fichados a una serie de ladrones habituales de bicis– o cuando están aparcadas o tiradas en lugares «extraños». Este último es, por ejemplo, el caso de las 37 bicicletas que hace unos días la Policía Municipal retiró de un descampado del barrio de Las Flores, supuestamente perteneciente a una familia de la zona que sin embargo no reclamó su propiedad.

Aunque el índice de sustracciones de bicis en Valladolid –la mayoría hurtos– no es muy representativo dentro de las estadísticas nacionales, la comisaría de Parquesol, donde se encuentra el grupo I de investigación encargado de este tipo de delitos, gestionó en 2017 más de 260 denuncias. La mayoría ocurrieron en noviembre, que el pasado año se antojó más cálido de lo habitual, con más de sesenta reclamaciones en comisaría que representaron el número más elevado para un solo mes.

Incluir la bicicleta en el registro tendrá un coste de siete euros para el usuario

Al menos desde junio de 2016, fecha en la que el policía Manuel H. se situó al frente de estos hurtos. «No hay un tipo de bicicleta que se robe más, ni una zona de la ciudad, ni un barrio tampoco. Este tipo de sucesos están muy diversificados y pueden ocurrir tanto en las facultades, como en un 'parking' de bicicletas o en plena calle, en la puerta de lugares de estudio, de residencia o de trabajo», comenta el agente, ya experto en cacos especializados en las dos ruedas.

En la labor coordinada del Cuerpo Nacional y Local para recuperar las bicicletas sustraídas en la ciudad se involucrará desde el mes de septiembre el Ayuntamiento de Valladolid mediante la adhesión a la Red de Ciudades por la Bicicleta –BiciRegistro.es–, que permite a los usuarios de este modo de transporte darse de alta en una base de datos a la que acceden la Policía Nacional y Local, registrar su bicicleta e identificarla con un adhesivo fabricado en un material muy difícil de destruir.

Registro ¿Qué es? Bicirregistro es una base datos, propiedad de la Red de Ciudades por la Bicicleta, que cuenta con la participación de la Policía local y de los ayuntamientos. Tiene un coste de siete euros por bicicleta. Cómo registrar la bicicleta: Tres pasos: Primero habrá que darse de alta como usuario, después introducir los datos de la bici y finalmente validarlo en algún punto habilitado de la ciudad. El marcaje: Las bicicletas se marcan con una etiqueta adhesiva de un material difícil de destruir. La recuperación: Existen dos vías. Por un lado, la Policía localiza al usuario por el número de registro y se pone en contacto con él para su devolución. Por otro, los agentes introducen en la base de datos la información de la bicicleta encontrada. Los usuarios pueden consultar el registro y, si creen que han podido localizar su bici, se ponen en contacto con la Policía.

La web permite posteriormente a los agentes identificar al propietario de una bici que haya sido recuperada mediante la introducción del código que aparece en la pegatina. «Consigue, por un lado, disuadir el robo, pero además, por otro, hay mayores garantías a la hora de encontrarla, porque la bici queda registrada en una base nacional y es más fácil localizar al dueño», señala el concejal de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de Valladolid, Luis Vélez.

Siete euros

En las próximas semanas, la Policía Local se formará en este tipo de registro. Queda solo pendiente determinar los establecimientos comerciales donde se podrá adquirir el kit de registro (cuesta siete euros). «Va a ser un añadido a lo que ya tenemos, un dato más concreto para ayudar a recuperar una bicicleta robada, porque hasta ahora trabajábamos con fotografías, con el número de bastidor, que no todo el mundo lo conoce, y con características físicas de la bici. Pero ahora además tendremos ese adhesivo con el número de registro», puntualiza Iñaki Ayuso, subinspector de la Policía Local.

Desde el Grupo de Investigación de Hurtos, liderado por el inspector jefe, Antonio San Juan, se ponen manos a la obra en la búsqueda de este tipo de vehículos sustraídos, desde el momento en que tienen constancia de la desaparición mediante la formulación de la consiguiente denuncia. San Juan insiste en la importancia de denunciar «siempre», independientemente de que el precio de la bicicleta sea mayor o menor, «cueste 50 euros o 5.000», porque es la forma de que «el delincuente entienda que la ley está para cumplirla y de que si aparece, el dueño la pueda recuperar», incide.

Los vehículos se marcarán con una etiqueta adhesiva para matricularlos

Una vez recibida la denuncia, Manuel H. solicita al propietario fotografías de la bicicleta, el número de bastidor –de ahí la importancia de anotarlo–, las características físicas y si tiene algún detalle especial (más allá del sillín, el manillar u otros elementos fácilmente desmontables). Lo siguiente será consultar todos los listados de establecimientos de compraventa de la ciudad (incluidos los de multiproducto), chequear Internet (más de veinte portales habituales) y cotejar aquellas bicis que puedan coincidir con las características aportadas. ¿Qué ocurre cuando encuentran una idéntica? Lo habitual es que el propio denunciante sea quien quede con el vendedor, acompañado por agentes de la Policía, para certificar 'in situ' si es o no una bici robada. «Si es así, se levanta acta de intervención, se le toma declaración y puede ser o no detenido».

Robos por encargo

No se ha podido demostrar hasta ahora que exista en Valladolid un grupo organizado en el hurto de este tipo de artículos, pero sí hay una serie de delincuentes habituales en su sustracción que, en cambio, no se suelen dedicar a ello. Algunos, incluso, pagados para robar una bici determinada por encargo, que después sale al mercado nacional o internacional, lo que después dificulta ya de por sí una siempre difícil labor de búsqueda.

«Es un tema muy desagradecido, en el momento que desaparece una bicicleta puede estar ya a cuarenta kilómetros de Valladolid y salir fuera del país en cuestión de horas», señalan los responsables de la investigación de este tipo de hurtos.

Las que aparecen y no coinciden con los datos de ninguna denunciada terminan en el depósito municipal de vehículos. Aquí, según apunta Ayuso, permanecen un año o dos en los almacenes municipales. Después, se les da otro uso. Bien para educación vial o bien se deshacen de ellas, de las más viejas o las que se encuentran inutilizables.