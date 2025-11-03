El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Concejo Abierto en el Centro Cívico de Delicias, en imagen de archivo. A. Mingueza
Valladolid

Valladolid destina 10,5 millones para los próximos presupuestos participativos

La inversión bienal se amplía en medio millón respecto al ejercicio anterior y se reparte entre las diez zonas de la ciudad para llevar a cabo los proyectos más demandados en cada barrio

Sofía Fernández

Sofía Fernández

Valladolid

Lunes, 3 de noviembre 2025, 15:02

Comenta

La concejala de Participación Ciudadana y Deportes, Mayte Martínez, ha anunciado este lunes la aprobación en Junta de Gobierno del proceso de los presupuestos participativos ... del Ayutamiento de Valladolid para los ejercicios 2027-2028 a los que se destinará un total de 10,5 millones de euros en total. «Esperamos dejar claro que este equipo de Gobierno está comprometido con los ciudadanos y con los presupuestos participativos, porque no solo continuamos con el proceso sino que lo dotamos de mayor cantidad añadiendo medio millón de euros más», ha recalcado Martínez.

