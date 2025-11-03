Valladolid destina 10,5 millones para los próximos presupuestos participativos

La concejala de Participación Ciudadana y Deportes, Mayte Martínez, ha anunciado este lunes la aprobación en Junta de Gobierno del proceso de los presupuestos participativos ... del Ayutamiento de Valladolid para los ejercicios 2027-2028 a los que se destinará un total de 10,5 millones de euros en total. «Esperamos dejar claro que este equipo de Gobierno está comprometido con los ciudadanos y con los presupuestos participativos, porque no solo continuamos con el proceso sino que lo dotamos de mayor cantidad añadiendo medio millón de euros más», ha recalcado Martínez.

Ese importe máximo del presupuesto municipal para ambas anualidades estará destinado a la ejecución de proyectos de inversión derivados de las propuestas más votadas y elegidas finalmente y se repartirán en las diez zonas en las que se divide Valladolid, que comprenden medio centenar de barrios. Cada zona dispondrá entonces de 1.050.000 euros y los vecinos de esas zonas podrán proponer, debatir y decidir sobre inversiones y proyectos de mejora en sus respectivos barrios y distritos de la ciudad. Está previsto que la próxima semana el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, «explique con más detalle» el proceso que ha cambiado su reglamento aprobado en el Pleno Municipal del pasado 29 de septiembre.

Esta modificación del reglamento comprende «una mayor seguridad jurídica», tal y como aseguran desde el Consistorio y un procedimiento más democrático y participativo, abierto a todos los ciudadanos y no solo a los empadronados, de forma que se prioricen las propuestas con mayor respaldo vecinal. Tras este anuncio de la apertura del proceso por parte de la concejala de Participación Ciudadana y Deportes será la próxima semana cuando el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, explique de forma más detallada estos nuevos cambios.

«Era necesaria una mejora del reglamento y es bueno que se confirme esa continuidad de los presupuestos participativos. Lo tomamos como una declaración de intenciones para mantenerlos, pero nos sorprende a su vez que el Ayuntamiento haya lanzado el anuncio de apertura del proceso sin comunicarlo antes con el grupo motor», ha puntualizado Margarita García, presidenta de la Federación de Asociaciones vecinales Antonio Machado de Valladolid.

Desde la agrupación, no obstante, lamentan que este cambio de procedimiento «tenga aspectos en los que se reduce la participación, como es el caso de la cantidad de propuestas que pueden ser presentadas, que pasan de no tener límite a ser de 1 por persona física y 5 por persona jurídica», expone. Asimismo, según García, «el reglamento anterior contemplaba la posibilidad de invertir, con los restos de dinero sobrante de todas las zonas, en proyectos ubicados en barrios en los que no hubiera salido seleccionada ninguna propuesta. Eso ahora volverá a las cuentas del Ayuntamiento», afirman desde la Federación.

Son un total de 24 las agrupaciones que forman parte de la misma (dos en provincia y 22 en la capital) y, pese a reconocer algunas limitaciones del nuevo texto, celebran «ese aumento de presupuesto que permita más proyectos» y finalizan con recelo al admitir que «primero es necesario que se ejecuten todas las obras pendientes de otros procesos a lo largo de 2026 antes de ver las necesidades para 2027 y 2028».