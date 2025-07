Valladolid desactiva la situación preventiva de contaminación por ozono tras cinco días El Ayuntamiento recomienda limitar el uso del vehículo privado para que los valores no vuelvan a subir

El Norte Valladolid Miércoles, 16 de julio 2025, 10:47

El Ayuntamiento de Valladolid ha desactivado la situación 1, preventiva, por contaminación de ozono establecida en el Plan de Acción en Situaciones de Alerta por Contaminación del Aire Urbano, activada el pasado 11 de julio, ante la superación del valor de 100 µg/m3 durante tres días consecutivos.

No obstante, el Ayuntamiento continúa recomendando que todas aquellas personas para quienes no sea indispensable usar el vehículo privado, reduzcan al mínimo su uso en los próximos días para que la contaminación no vuelva a subir.

Toda la información acerca de la calidad del aire de la ciudad se puede consultar en la aplicación gratuita para móviles Vallaire y en la página web del Ayuntamiento de Valladolid.