Valladolid acoge en su casco histórico el rodaje de 'Última Parada' Aida Barrio

Valladolid

Valladolid acoge en su casco histórico el rodaje de 'Última Parada', una comedia romántica de Movida Studios

El cortometraje se estrenará en el festival de cine Rueda con Rueda, con la aspiración de presentarse también en la Seminci

Lorena Arias Duque

Valladolid

Sábado, 16 de agosto 2025, 22:32

El centro de Valladolid se vuelve el escenario del cortometraje 'Última Parada' para el festival cinematográfico Rueda con Rueda, de la productora Movida Studio. Se ... trata de un filme encajado en la comedia romántica que se ha estado grabando «en parte en la calle, en parte en un autobús» a lo largo de la última semana en el entorno del Teatro Calderón y la Plaza de la Universidad y que protagonizan Victoria Sinovas y Raúl Moreno.«La trama se envuelve en una conversación que mantiene dos personas en un tono romántico, pero cómico, que se desarrolla en diferentes escenarios y que les lleva a una serie de momentos que, se diría, son malos o negativos y, finalmente, la historia da un giro», explica el técnico y director de fotografía Izan Burgos.

