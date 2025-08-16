Valladolid acoge en su casco histórico el rodaje de 'Última Parada', una comedia romántica de Movida Studios

El centro de Valladolid se vuelve el escenario del cortometraje 'Última Parada' para el festival cinematográfico Rueda con Rueda, de la productora Movida Studio. Se ... trata de un filme encajado en la comedia romántica que se ha estado grabando «en parte en la calle, en parte en un autobús» a lo largo de la última semana en el entorno del Teatro Calderón y la Plaza de la Universidad y que protagonizan Victoria Sinovas y Raúl Moreno.«La trama se envuelve en una conversación que mantiene dos personas en un tono romántico, pero cómico, que se desarrolla en diferentes escenarios y que les lleva a una serie de momentos que, se diría, son malos o negativos y, finalmente, la historia da un giro», explica el técnico y director de fotografía Izan Burgos.

Los escenarios urbanos, en los que también se incluyen la Plaza de la Libertad o la calle del Arzobispo Gandasegui, ubicados en el casco histórico de la ciudad vallisoletana, están elegidos a propósito, con una intención clara: «que encaje con el tono romántico del cortometraje, porque son ubicaciones muy bonitas y clásicas», como indica el fotógrafo. La historia que se desarrolla entre las cámaras y el atrezo, «es compleja de explicar; hay que verla», asegura. Y no es menos cierto que el corto está rodeado de aspectos que llaman la atención, desde sus localizaciones históricas hasta su peculiar horario de rodaje – que haría pensar a cualquiera que en verdad no hay nadie grabando en las ubicaciones mencionadas – como el hecho de que «parte de la historia transcurre en un autobús, para lo que fue necesario alquilar uno de estos vehículos y, de hecho, el lunes pasado se ha estado grabando dentro del mismo», explica Burgos.

En lo relativo a la planificación del tiempo, «se empieza a montar los equipos y el decorado en torno a las 18:00 horas de la tarde, pero no se da inicio al rodaje hasta pasadas las 22:00 de la noche, de manera que se alarga hasta bien entrada la madrugada». Esto es así, según explica el técnico, porque «las horas nocturnas permiten jugar más con la iluminación, mientras que durante el día se hace más complicado, además, se trabaja mejor si hace más fresco». Por otro lado, el proyecto pretende integrar diferentes disciplinas artísticas, por lo que cuenta con la colaboración del coro Valle de Aguas, compuesto por «unas quince personas, más o menos» y su solista Ana González, con el objetivo de «apoyar y completar con música cada escena». El grupo artístico se apuntó al proyecto a raíz de que la productora anunciara públicamente la necesidad de participantes en distintos ámbitos, que aparentemente resultó de lo más fructífero: «Hasta se presentó aquí un conductor que venía de Benidorm», asegura el director de fotografía.

Movida Studios es una productora que conforman tanto estudiantes del mundo audiovisual, cinematográfico y artístico como egresados del sector, en la cual «no existe un único director del proyecto, sino que todos aportan algo, aunque haya departamentos especializados», explica Izan Burgos. Con el apoyo de otras compañías como Xtrañas Producciones, que ha cedido material al proyecto, y la financiación propia de la productora, el grupo pretende sacar adelante el corto en un plazo que todavía está por definir, a la espera de conocer «las fechas de los certámenes a los que se pueda presentar y que permitan estrenarlo». Entre estos, «el objetivo principal», como explica Burgos, «es, evidentemente, el Festival de Cine de Valladolid, Seminci».