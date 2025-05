Turistas vallisoletanos testigos del cónclave: «El ambiente es impresionante»

Laura Negro Valladolid Jueves, 8 de mayo 2025, 09:34 Comenta Compartir

Llevaban meses preparando el que sería el viaje de sus sueños, pero nunca se imaginaron que al realizarlo vivirían en primera persona un momento histórico, ... la elección del nuevo papa. Emiliano Mattera, de 31 años y su madre Sonia Viviana Lange, ambos de origen argentino y residentes en Valladolid, viajaron a la capital italiana con la ilusión de visitar la Capilla Sixtina, pero el fallecimiento del Papa Francisco, su paisano, ha alterado no solo la agenda del Vaticano, sino también la suya. «El sueño de nuestras vidas era ver la Capilla Sixtina. Estaba todo planeado, pero claro… al coincidir con el fallecimiento de Francisco y el inicio del cónclave, nos la encontramos cerrada. No pudimos entrar al museo, aunque sí visitamos San Pedro. Nos llevamos otro tipo de experiencia que no esperábamos, estar aquí justo cuando se elige al nuevo Papa», relata Mattera.

Emiliano y su madre llegaron a Roma este martes. Han hecho turismo, han recorrido las calles de la ciudad y han visitado sus principales monumentos. Este miércoles lo han pasado en la Plaza de San Pedro. «El ambiente es impresionante. La plaza está llena. Hay cadenas de televisión de todo el mundo, prensa, turistas, peregrinos... Hay mucha expectativa», describe desde el otro lado de la línea telefónica pocos minutos después de que comenzara oficialmente el cónclave. «Aquí se han vivido muchísimas emociones. Hay un entusiasmo palpable. Se siente que algo importante está por pasar», dice este joven que se dedica a la hostelería en Valladolid. La muerte de Francisco les ha calado hondo a él y a su madre. «Como argentinos, ha sido muy triste para nosotros. Entre nuestros paisanos, la noticia fue como una puñalada. Era un referente. Y aquí, en Roma, también se nota que se le tenía un profundo cariño. Hay una mezcla de la tristeza del duelo con el entusiasmo por lo que se viene. Son muchas sensaciones juntas», comenta. Según cuenta, los rumores en la capital italiana apuntan a que este jueves por la tarde podría producirse la esperada «fumata blanca». «Nos lo dijeron dos curas distintos, que posiblemente a eso de las 19:30 horas se sepa algo. Obviamente no hay nada confirmado, pero nosotros. Por si acaso, vendremos sobre las 17:00 horas hasta el Vaticano y esperaremos. Sería increíble presenciar ese momento», dice. Entre los 'papables' que resuenan como favoritos, Mattera solo menciona un posible candidato. «Nos hablaron de un cardenal filipino. Decían que tenía muchas posibilidades, pero no sabemos más. La verdad es que aquí todo es hermetismo», señala refiriéndose al cardenal Luis Antonio Tagle, un filipino con raíces españolas, apodado el 'Francisco asiático' por su cercanía a los ideales del anterior pontífice. Aunque Emiliano y Sonia no han podido cumplir del todo el sueño que les llevó a Roma, se quedan con la experiencia de ser testigos de un momento histórico. «Vinimos buscando arte y nos encontramos con historia viva. No veremos la Capilla Sixtina, pero lo que hemos vivido lo recordaremos siempre», concluye deseando ver si los rumores se cumplen y pueden ver en directo cómo sale la esperada fumata blanca.

