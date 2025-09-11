El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El mapa de la contrarreloj de La Vuelta en Valladolid: recorrido y toda la información
La VA-20, en sentido norte a la altura de Mercaolid, abierta al tráfico este miércoles. Alberto Mingueza
Valladolid

La VA-20 abre a tiempo para funcionar como alternativa al tráfico con la vuelta ciclista

La apertura es total en sentido norte mientras que la humanización de la ronda avanza en las aceras y el carril bici

Sergio García

Sergio García

Valladolid

Jueves, 11 de septiembre 2025, 07:19

A tiempo para la Vuelta a España y, más importante, para funcionar como alternativa y para desahogar el tráfico, que se prevé intenso en Valladolid ... durante las horas en las que se desarrolle la contrarreloj. La VA-20 abre de nuevo al tráfico después de encadenar varias semanas de cierres continuos por el asfaltado de la carretera, que ha cortado por tramos la ronda interior en dirección norte desde la avenida de Zamora y hasta la salida a la A-62. La apertura fue sucesiva y la semana pasada ya se abrió el trecho entre la avenida de Santander y la carretera de Renedo, que se ha completado este miércoles con el final de las restricciones en todo el sentido, a excepción de un carril que ha permanecido cerrado con la previsión de una apertura total antes del inicio de la etapa ciclista. En sentido contrario, permanecerá clausurado el tramo entre la carretera de Renedo y el camino de Hornillos (entrada a Las Flores).

