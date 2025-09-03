El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Congestión en el tráfico en la VA-20, a la altura de la glorieta de la carretera de Renedo. Rodrigo Jiménez

Valladolid

El cierre en ambos sentidos de la VA-20 atasca la ronda a la altura de la carretera Renedo

Los operarios prevén que el avance de los trabajos permita abrir este jueves el tramo que alcanza hasta la salida de Santovenia de Pisuerga

Sergio García

Sergio García

Valladolid

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 20:50

Las obras de humanización de la VA-20 han dado un paso más este miércoles, lo que también se traduce en nuevas restricciones en la ... circulación. A los cortes de las últimas semanas se ha sumado otro, en sentido Soria, entre la carretera de Renedo y la de Villabáñez. Un cierre total de un kilómetro y medio de carretera que, al otro lado de la mediana, suma otros cuatro kilómetros, en dirección a la A-62. Ambos cortes, que comienzan en la carretera de Renedo, han coincidido en el tiempo y casi en espacio este miércoles. Y el resultado ha sido una congestión en el tráfico que han sufrido especialmente los conductores que circulaban por la calzada en dirección Soria-Segovia, cuyo cierre ha comenzado a las nueve de esta mañana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detenidos un excomandante de la Guardia Civil y un familiar de Marc Márquez por el asesinato de un empresario
  2. 2

    Nueve toneladas de hormigón entre bolas, piedras y un sarcófago para jugar ante un colegio de Parquesol
  3. 3 Los 9 helicópteros de vigilancia de DGT, en tierra desde el 1 de septiembre tras finalizar el contrato de mantenimiento
  4. 4 Irrumpen en una vivienda de Valladolid y amenazan con un arma blanca a los moradores
  5. 5

    Cuatro entornos escolares mejoran su seguridad a tiempo para la vuelta al cole
  6. 6 Herido un motorista de 33 años en una colisión con un coche en Valladolid
  7. 7

    Los sindicatos defienden la reducción de la jornada a los profesores mayores de 55 años
  8. 8

    Crece la circulación de covid durante el mes vacacional de agosto
  9. 9

    Segundo día de peleas con armas blancas durante las fiestas de Medina del Campo
  10. 10

    El Ayuntamiento reconoce un déficit de un centenar de operarios en el Servicio de Limpieza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El cierre en ambos sentidos de la VA-20 atasca la ronda a la altura de la carretera Renedo

El cierre en ambos sentidos de la VA-20 atasca la ronda a la altura de la carretera Renedo