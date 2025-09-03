El cierre en ambos sentidos de la VA-20 atasca la ronda a la altura de la carretera Renedo

Las obras de humanización de la VA-20 han dado un paso más este miércoles, lo que también se traduce en nuevas restricciones en la ... circulación. A los cortes de las últimas semanas se ha sumado otro, en sentido Soria, entre la carretera de Renedo y la de Villabáñez. Un cierre total de un kilómetro y medio de carretera que, al otro lado de la mediana, suma otros cuatro kilómetros, en dirección a la A-62. Ambos cortes, que comienzan en la carretera de Renedo, han coincidido en el tiempo y casi en espacio este miércoles. Y el resultado ha sido una congestión en el tráfico que han sufrido especialmente los conductores que circulaban por la calzada en dirección Soria-Segovia, cuyo cierre ha comenzado a las nueve de esta mañana.

La coincidencia ha formado un embudo en la glorieta de la carretera de Renedo, donde confluían los conductores que desde una dirección y otra se encontraban con que no podían continuar su camino. Esto ha obligado a los vehículos a cambiar su ruta por la VA-140 o a tomar la glorieta para alcanzar la carretera del Tomillo. Si se decidía esta última alternativa, para los vehículos que circulan en dirección Soria, el desvío suma dos kilómetros que pasan por la calle Universo hasta Aguanieves y desde donde ya se permite el giro por Villabáñez. Es decir, que el trayecto suma medio kilómetro más de lo habitual, a lo que hay que sumar la propia congestión al tráfico, que esta mañana se alargaba hasta casi alcanzar el paso elevado sobre el Paseo de Juan Carlos I. Unos 500 metros con sus consiguientes fases del semáforo que regula el tráfico en la glorieta.

Los cortes totales se alargarán, según la previsión del Ayuntamiento, otra semana más, hasta el 12 de septiembre

La situación ha sido más tranquila en el carril contrario, donde casi no había tráfico, quizá porque los cortes en sentido a la A-62 son constantes desde julio, desde cuando la ronda se ha cerrado por tramos. Eso sí, es la primera vez en esta fase de las obras que los cierres coinciden en ambos sentidos. En dirección Burgos se mantiene un carril cerrado al tráfico en toda la VA-20, desde la carretera Segovia, a la espera de que el corte total en la última parte de la ronda interior comience a abrirse poco a poco. Según las previsiones de los operarios, que esta mañana avanzaban con el asfaltado en los tramos entre las glorietas del cementerio del Carmen y de la avenida de Santander, la intención es que este jueves se pueda reabrir esta parte, con salida a Santovenia de Pisuerga, lo que descongestionaría parte del tráfico que ahora se congrega en la carretera de Renedo a tenor del nuevo cierre en dirección Soria.

En todo caso, las restricciones que han comenzado este miércoles continuarán durante varios días en sentido Segovia-Soria, donde solo se ha procedido a señalar sobre el asfalto las indicaciones para su inminente fresado. Según las previsiones del Ayuntamiento de Valladolid, los cortes totales en la VA-20 se alargarán de forma previsible una semana más, hasta el 12 de septiembre. Las obras avanzan en el sentido contrario (hacia la avenida de Burgos) en varios tramos que empiezan en la carretera de Segovia, donde los trabajos están más avanzados, hasta alcanzar la salida de la A-62. En este último cacho, desde Michelin, los operarios, al menos este miércoles, solo han fresado el asfalto, de forma que a grandes rasgos queda por echar el conglomerado y pintar para su reapertura.

Hasta que reabra todo, las alternativas en esta dirección pasan por tomar la avenida de Santander, cruzar el Pisuerga por el puente de Santa Teresa y hasta la avenida del Euro para llegar a la rotonda de Michelin, o seguir un poco más hasta la avenida de Burgos, en función de cuál sea el destino.