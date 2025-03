El Ayuntamiento buscará que las obras «no coincidan» para descongestionar el tráfico

«Hay que intentar que las obras no coincidan». Lo ha dicho este lunes el concejal de Tráfico y Movilidad de Valladolid, Alberto Gutiérrez Alberca. ... Una frase con la que ha respondido a la situación de la calle Gamazo, que, desde este martes, debería estar cortada un mes por obras. Tiempo en condicional, pues el corte por trabajos en la red de abastecimiento, anunciado por la Policía Municipal el pasado viernes en su perfil de X (antes Twitter), fue rectificado unas horas después. El motivo lo ha dado este lunes el edil. «Se ha entendido por el Servicio de Ocupación de Vía Pública que no era el momento, es una petición que tiene entrada el jueves y luego se ha notificado que el corte era mejor llevarlo a cabo en otro momento».

Y si no era el momento es por las actuaciones cercanas. «Arco de Ladrillo y Circular», ha concretado el concejal. El primero se alargará hasta abril y el segundo, según la previsión, terminará esta semana. Con esa descongestión, será el turno de Gamazo, si bien la fecha para su ejecución todavía no está concretada. A pesar de la rectificación inicial de la Policía, el anuncio permaneció más tiempo en la web de Ayuntamiento. «Las situaciones de comunicación a través de medios digitales, cada una tiene sus tiempos. En Twitter se retira de forma inmediata, pero en la página web se debe acceder a los servidores principales, y los tiempos se dilatan al haber sucedido durante un fin de semana. La mejora de la comunicación es un objetivo esencial y estamos trabajando en ello», ha zanjado Gutiérrez Alberca.

El caso es que a pesar del aplazamiento del cierre en la calle Gamazo, las obras coinciden en Valladolid. Ha sucedido durante la últimas semanas en la salida del túnel de Labradores, cuando la clausura de Alonso Pesquera obligaba a los conductores a girar hacia la derecha desde Cruz Verde y hasta Circular, donde se topaban con un carril cerrado por la retirada de los depósitos de la antigua gasolinera. Cabe destacar que la clausura total de Circular se retrasó hasta la reapertura de Alonso Pesquera para evitar una mayor congestión en la circulación. Esto, mientras que el viaducto de Arco de Ladrillo permanece con dos carriles cerrados por las obras de emergencia para reparar las defensas de la estructura.

Este lunes ha terminado el cierre de Labradores, que se ha rematado con la pintura de las marcas viales en el acceso desde Delicias.

La semana pasada se unió además la clausura puntual durante 48 horas del túnel de Labradores, jueves y viernes. Justo cuando se anunció el finalmente aplazado cierre de Gamazo. Todo esto mientras que los accesos alternativos, el de Circular, y Arco de Ladrillo, permanecían también con restricciones al tráfico. «La obra de Circular está pedida desde hace seis meses, se retrasó hasta entender cuál era el mejor momento. Paralelamente ha habido otro corte de 48 horas, entonces no puedes retrasar ahora la retirada de un depósito, que se lleva esperando más de seis meses. Son cosas que se miden y al final se toman decisiones que perjudican a alguien, porque no estos tipos de corte no le apetecen a nadie», defiende el edil.

Y añade. «Hay que dimensionarlas en lo que son. Un corte de dos días para una obra que nos mejora la movilidad de una forma esencial para el resto de los años. Esperamos que el año que viene, el informe Tom Tom lo tenga en cuenta». Mientras, el cierre del acceso al túnel de Labradores desde Delicias, ya abierto desde la tarde del viernes, ha permanecido este lunes aún con restricciones por el pintado de las marcas viales. Este lunes, los operarios han procedido también a dibujar el paso de peatones anterior al giro a la calle Mallorca, que hasta ahora había permanecido señalado con marcas de obra.

Otras que también han desaparecido son las restricciones desde el túnel de Panaderos, que mantenían un carril cerrado en la salida en Delicias. En este punto y se ha recuperado la normalidad por completo. Mientras, en Circular lo hará esta semana, según la previsión. Sobre los informes que apuntan a que los vallisoletanos pasan más de cincuenta horas en atascos a lo largo del año, el responsable del área apunta a que «quizá» se deben incorporar también otros lugares de la ciudad. «Que se encuentran en mejores situaciones de movilidad y que probablemente añadamos para demostrar que en la zona norte de la ciudad ha mejorado mucho la fluidez del tráfico».