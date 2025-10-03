El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Los trabajadores de Frenos y Conjuntos este viernes, al inicio de la manifestación. Iván Tomé

Valladolid

Los trabajadores de Frenos y Conjuntos vuelven a la calle con una manifestación hasta la Plaza Mayor

La plantilla cumple cinco días en huelga para exigir la aplicación del convenio provincial del metal

El Norte

El Norte

Valladolid

Viernes, 3 de octubre 2025, 19:17

Los trabajadores de Frenos y Conjuntos, filial de Lingotes Especiales, han vuelto a salir a la calle este viernes para exigir a la empresa que les aplique el convenio provincial del metal, la regulación laboral por la que se han regido hasta ahora a falta de una propia. Para 2025 contemplaba una subida salarial del 3% que no han visto reflejada en sus nóminas, lo que les llevó a iniciar una huelga indefinida el pasado lunes después de que la negociación con la Dirección terminara sin resultados positivos.

El quinto día de paro en esta factoría de Valladolid, que emplea a 115 personas de las que en torno a 80 se dedican a tareas de producción y el resto a labores de oficina, ha estado marcado por una nueva manifestación que ha partido de las instalaciones de la avenida de Burgos, por donde ha discurrido la mayor parte del recorrido, hasta terminar en la Plaza Mayor. Es la segunda movilización de este tipo que realiza la plantilla, que el pasado martes efectuó una marcha similar que en esa ocasión les llevó hasta la sede social de la compañía matriz.

Jornada laboral

Fue entonces cuando el presidente del Comité de Empresa, Valentín Gimeno, aseguró que en la fábrica «el seguimiento es del 100%, está totalmente parada», lo que implicaría que no están saliendo los discos de freno y los embragues bimasa que mecaniza la factoría para los grandes constructores de la automoción.

Junto al incremento de los sueldos, la protesta persigue mejoras en la jornada laboral con el objetivo de acceder a días de descanso en fin de semana «para mejorar la conciliación», que el tiempo del bocadillo compute como efectivo, que dispongan de un frigorífico o que no tengan que lavar la ropa de trabajo en sus propios domicilios.

