Toque de atención de Óscar Puente a los empresarios vallisoletanos

El empresariado vallisoletano estuvo presente en el desayuno informativo de El Norte de Castilla con el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible. Y Óscar ... Puente aprovechó el momento y el foro para exhortarles a que muestren en público las preocupaciones «que comentan en privado» respecto a la posible parálisis de la integración ferroviaria por un soterramiento que, insistió, no existe ni llegó «nunca» a estar siquiera «en fase de proyecto».

«¿Qué pueden hacer los empresarios? Como soy muy directo, lo diré: primero, decir en público lo que dicen en privado. De nada vale hacer reuniones en privado para compartir preocupaciones. Sé que hay malestar, porque me llega. Atrévanse a decirlo públicamente», aseveró Puente ante un foro lleno a rebosar. «El que se haya metido en el empecinamiento, que tire solo», dijo en alusión a Jesús Julio Carnero, alcalde de Valladolid, y a la constitución de una Mesa del Soterramiento de la que forman parte organizaciones como CEOE o la Cámara de Comercio. «Que las fuerzas vivas de la ciudad empujen en público como lo hacen en privado», insistió.

Recordó que a él se le echa en cara siempre aquella foto en el notario para prometer el soterramiento, con vistas a la campaña electoral de 2011. «La última vez que hablé del soterramiento como una propuesta del PSOE fue en 2011, ante notario. Pero a partir de ese momento se vio que era inviable. Los 400 millones de deuda siguen sin devolverse. Los tienen que recuperar Renfe y Adif», señaló. Puente mostró una portada de El Norte del año 2002. En ella, en una foto, Juan Vicente Herrera, Javier León de la Riva y Francisco Álvarez Cascos (Junta, Ayuntamiento y Gobierno), además de los presidentes de Renfe y del Grupo de Infraestructuras Ferroviarias (hoy Adif), firmaban la creación de la sociedad Valladolid Alta Velocidad.

«Llegar a esta firma llevó años, desde 1996 aproximadamente. Cuando llega León de la Riva al Gobierno, cambia el proyecto de una estación fuera de la ciudad por una estación con tren soterrado en la ciudad. En 30 años, hay dos cosas que no han pasado. No ha habido ningún gobierno de ningún signo ni de cualquier institución, que haya comprometido un céntimo de euro para soterrar el tren en Valladolid. Se planteaba a costa del dinero que se obtenía con la venta de los suelos de los talleres de Renfe. La segunda: el soterramiento nunca llegó a nivel de proyecto. Los proyectos ferroviarios hoy tienen cuatro fases, estudio de movilidad, informativo, proyecto y obra. Nunca llegó a la fase 3. No hay, tras 30 años, un proyecto de soterramiento».