Tejerina: «La financiación es como una manta; si tiras hacia Cataluña, se enfrían los pies de los vallisoletanos»

Atesora infinidad de números y datos heredados de su labor al frente de la cartera de Agricultura. Una experiencia que a Isabel García Tejerina (Valladolid, 1968) le avalará en una campaña donde están en juego las políticas de población.

–Número uno al Congreso con la confianza de Pablo Casado. ¿Le está tocando apagar muchos fuegos en el PP de Valladolid?

–Ninguno, no hay fuegos.

–¿Ha habido consenso?

–Llevo ya unos cuantos días instalada en Valladolid y solo puedo decir que está todo el partido volcado.

–Es vallisoletana pero los últimos años los ha pasado en Madrid. ¿No se siente un poco 'cunera' en su propia ciudad?

–En absoluto. Nací, me crié, me eduqué, estudié una de mis carreras aquí, toda mi familia vive en Valladolid y a mí todo el mundo me ha visto siempre en Valladolid, porque aunque a lo largo de mi vida por el tipo de puestos que he tenido he vivido fuera de Valladolid, siempre he tenido pie y medio puesto aquí.

–Pilar del Olmo, candidata a la Alcaldía, ha prometido el soterramiento. Si usted resulta elegida y representa a esta provincia, ¿cómo reivindicará ese soterramiento?

–Al ministro de Fomento del Partido Popular, que estará dispuesto a hacerlo. Nosotros queremos el soterramiento porque queremos Valladolid integrado, unificado. Que todo Valladolid sea para todos, que no estemos divididos por esta barrera física. Y eso es lo que quiere el Partido Popular, lo que defiende Pilar del Olmo y lo que no se ha hecho por el actual alcalde, que es quien toma la decisión.

–¿O sea que usted garantiza que si hay un ministro de Fomento del PP financiará el soterramiento?

–Nosotros haremos todo lo que esté en nuestras manos por que haya soterramiento. Donde haya un Gobierno Popular impulsará el soterramiento para Valladolid.

–¿Pero cómo se financiará?

–No lo sé... Primero hay que definir el proyecto, pero insisto que el nuestro es un proyecto de soterramiento y una vez que defines el proyecto sabes el coste y entonces la participación de las administraciones, pero hay un orden lógico para hacer las cosas.

–¿Tiene ya un listado de reivindicaciones y asuntos pendientes del Gobierno con Valladolid?

–Al Gobierno de Sánchez, que es un peligro para España y mayor para Valladolid, le pedimos que deje de poner en riesgo lo que da de comer a muchas familias vallisoletanas, que es la industria del automóvil. En Valladolid viven más de 6.000 familias de la industria del automóvil, las pretensiones de su Gobierno la han puesto en riesgo, en algunas factorías se han llegado a hacer ERES por su intención de prohibir los coches diésel que se fabrican en Valladolid. Otra reivindicación es un sistema de financiación autonómica justa. Los vallisoletanos no queremos trabajar para Quim Torra, sabemos que los presupuestos están hechos a la medida de Cataluña y esto es como una manta, si tiras hacia Cataluña se quedan al aire los pies de los vallisoletanos.

–Ha dicho esta semana que hay que atraer población a Valladolid, pero no a costa de los demás. ¿Cómo puede atraer población real?

–Me está preguntando como si fuera la candidata a la Alcaldía.

–Le pregunto como candidata al Congreso por Valladolid para la ciudad y también la provincia.

–El portavoz de la Ejecutiva Federal Socialista (Óscar Puente) hizo unas declaraciones equiparables a las que Sánchez hace a nivel de España, todo para unos pocos. La respuesta no puede ser que cuando hay algo no sea para los demás, sea para mí. ¿Cómo atraería? Una medida clara que los socialistas rechazaron fue llevar banda ancha a toda velocidad a todos los polígonos industriales, facilitar el empleo pudiendo crear una empresa en cinco días, bajar los impuestos y facilitar y simplificar a los autónomos la gestión en la creación de sus empresas. En definitiva, creando un ambiente para que se atraiga la inversión.

–¿Es necesario dar ahora la cara por la tauromaquia?

–Para algunos es nuevo. Tire de hemeroteca de El Norte de Castilla y me verá en la plaza muchos años acompañada de mi padre, que en paz descanse, mis primos, mis hermanos.... Para mí esto no es nuevo, como no es nuevo el desarrollo rural, llevo toda mi vida trabajando por el desarrollo rural. Lo siguiente que me puede preguntar es si yo voy a ir a las procesiones.

–¿Qué pensó el jueves al recorrer el trayecto entre Soria y Valladolid por una carretera nacional?

–He pensado que esto efectivamente ha sido una autovía no sencilla porque atraviesa una zona delicada para la agricultura, que es la Ribera del Duero, y encontrar el trazado adecuado no ha sido sencillo. Lo hemos vivido durante años y es una de las razones que ha paralizado el proyecto tanto tiempo. Han pasado gobiernos de todos los tipos hasta dar con la fórmula. He pensado que, puesto que se ha tardado tanto y se ha acordado el trazado, que el Gobierno actual inicie las obras que tiene que iniciar para que no caduquen dos declaraciones de impacto ambiental que podía retrasarlo mucho más. Lo que pienso es que esto es una necesidad, no un juego electoral.

–El Norte de Castilla publicó una encuesta que daba un diputado al PP y se disputaba un segundo con VOX. ¿A quién teme más, a VOX, al PSOE liderado por el secretario de Infraestructuras o a Ciudadanos, encabezado por la presidenta de los autónomos?

–Empezando por el final, creo que los autónomos saben que el partido que siempre les ha respondido ha sido el Partido Popular. Que quien no es nuevo para ellos, igual que para el campo, es el Partido Popular. Sin embargo, fueron 250.000 los autónomos a quienes las políticas socialistas les obligaron a echar por tierra sus negocios. VOX, sinceramente, creo que en provincias como las nuestras los ciudadanos saben la importancia de agrupar el voto, porque si no se corre el riesgo de que se consolide la alianza de Pedro Sánchez y Quim Torra u Otegui. Y la gente también sabe que desde los extremos no se avanza ni se progresa. Los vallisoletanos tememos a los socialistas porque el dinero gestionado por el PSOE para contentar a los independentistas se nos quitará a los castellanos y leoneses. Pero hay que agradecer a la Junta que con la financiación autonómica que tenemos estemos entre los niveles de mayor calidad de prestación de servicios.

–¿Sigue pensando que un niño de 8 años de Castilla y León sabe lo mismo que un niño de 10 en Andalucía?

–Eso no es un pensamiento, eso no es un juicio de valor. Denunciaba una desigualdad porque no tienen la misma calidad de enseñanza los niños de Castilla y León, y eso es un mérito para el Gobierno de Castilla y León y un demérito para el Gobierno socialista andaluz, que lo que hizo fue esconderse detrás de los niños para tapar la dejadez. No hice un juicio de valor, son informes Pisa publicados.

–Usted decía que la integración de Soraya Rodríguez a Cs reflejaba la situación en la que están los dos partidos. ¿Qué diferencia hay con la incorporación de Silvia Clemente?

–Buena pregunta para Ciudadanos; carne y pescado, sol y sombra, arriba y abajo. Desde Ciudadanos tendrán que explicar de qué manera organizan su casa, precisamente limpieza y pulcritud no hemos visto estos días.

–Me refiero a que se puede pensar igual del Partido Popular, porque Silvia Clemente se ha ido del PP a Cs...

–Me refería a Ciudadanos en sí, que le vale el sol y la sombra...

–Pero por ese mismo argumento se puede pensar que cómo estará el Partido Popular para que Silvia Clemente se marche.

–Pues está mal expresado por mi parte, porque quería reflejar lo que es la esencia de un partido que puede servir para una cosa y para la contraria.