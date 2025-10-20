El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Personas mayores de paseo en la plaza Zorrilla de Valladolid. Carlos Espeso

La subida de las pensiones del 2,6% aportará casi 65 millones a la economía de Valladolid

La prestación media aumentará en torno a 37 euros al mes desde enero, cifra que se elevará hasta los 43 en el caso de los jubilados

E. García de Castro

E. García de Castro

Valladolid

Lunes, 20 de octubre 2025, 06:41

Comenta

Los 124.329 pensionistas que había en Valladolid el pasado 1 de septiembre, el último dato disponible, cobrarán alrededor de 37,3 euros más al ... mes a partir de enero. O lo que es lo mismo, recibirán 522,2 euros adicionales en 2026 distribuidos en catorce pagas. Estas son las cantidades que resultan de aplicar la subida prevista del 2,6% a lo que ingresa este colectivo en la provincia, que según la estadística del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) asciende a 1.436,10 euros de media.

