La subida de las pensiones del 2,6% aportará casi 65 millones a la economía de Valladolid

Los 124.329 pensionistas que había en Valladolid el pasado 1 de septiembre, el último dato disponible, cobrarán alrededor de 37,3 euros más al ... mes a partir de enero. O lo que es lo mismo, recibirán 522,2 euros adicionales en 2026 distribuidos en catorce pagas. Estas son las cantidades que resultan de aplicar la subida prevista del 2,6% a lo que ingresa este colectivo en la provincia, que según la estadística del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) asciende a 1.436,10 euros de media.

Si se desciende al detalle, hay grandes diferencias según el tipo de pensión contributiva de la que se trate. La más alta y también la más habitual (con un peso del 65% sobre la bolsa global) es la de jubilación, que es la que reciben 80.550 vallisoletanos retirados de sus quehaceres laborales a los que les corresponde una 'nómina' de 1.653,78 euros por mensualidad. Como consecuencia del aumento consignado por ley para ayudarles a compensar la inflación verán engrosada esta cifra en 43 euros a partir del próximo ejercicio, lo que equivale a un total de 602.

En segundo lugar figuran las 28.485 personas que tienen derecho a la viudedad por haber perdido a su cónyuge, el 23% del total, que perciben 1.042,98 euros y los verán mejorados en unos 27,1. Les siguen los 11.040 ciudadanos que sufren una incapacidad permanente, el 8,9% de los que cuentan con el respaldo del INSS, que verán crecer sus 1.179,46 euros actuales en aproximadamente 30,7. El listado continúa con los 3.579 beneficiarios por orfandad, que se limita a 571,38 euros y por ello apenas crecerá en 15, y se completa con los 675 residentes que perciben 831,03 euros del pago en favor de familiares, que se elevará en casi 22.

El incremento concreto que deben experimentar las pensiones viene marcado por el artículo 58 de la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, que establece que debe ajustarse al «valor medio de las tasas de variación interanual expresadas en tanto por ciento del Índice de Precios al Consumo de los doce meses previos a diciembre». En la práctica esto supone que el dato de referencia interanual es siempre el del noviembre anterior, del que el INE no hará un avance hasta el día 28 de ese mes. Aun así y con base en las previsiones de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas), todo indica que estará en el entorno del 2,6%.

Tomando como referencia esta variación es posible hacer una estimación del montante que inyectará la subida prevista en la economía de Valladolid. Se trata de 64,9 millones de euros, ligeramente por debajo de la cuantía de este ejercicio. El motivo es que el IPC que se aplicó a 2025 fue dos décimas superior, para ser exactos el 2,8%. En todo caso, se trata de un porcentaje muy alejado del 3,8% de 2024, y está a una distancia aún mayor de la espectacular e inédita revalorización del 8,5% de 2023, que provocó una oleada de jubilaciones en España antes de la Nochevieja de aquel año y por supuesto en la provincia, donde se llegó a triplicar lo que es habitual.

303 millones en Castilla y León

Si se hace el cálculo de lo que supondrá el alza del 2,6% en el conjunto de Castilla y León el resultado es una aportación de la Seguridad Social de nada más y nada menos que 303,5 millones de euros, que irá directa a los bolsillos de los 643.023 pensionistas que hay en la comunidad autónoma, que representan el 6,1% del total nacional. A fecha de hoy su prestación media mensual está en 1.314,89 euros, 121,21 por debajo de la registrada en Valladolid, que encabeza la clasificación regional. A continuación aparecen, por este orden, Burgos (1.412,75 euros), Palencia (1.345,45), León (1.311,14 euros), Soria (1.274,02), Segovia (1.254,25 euros), Salamanca (1.229,68), Ávila (1.160,10) y para terminar Zamora, que con un promedio de 1.131,54 euros se sitúa en el puesto de cola.