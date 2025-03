Una subcontrata con 35 trabajadores llevará a Amazon al juzgado tras la «rescisión unilateral» del contrato

Marcos Hermosa (i), representante de los trabajadores de Passion for Deliveries, y el administrador de la empresa, Francisco Vázquez, junto a la nave logística de Amazon en Valladolid.

Una subcontrata de Amazon en Valladolid con 35 trabajadores, Passion for Deliveries SL, llevará al juzgado al gigante de la logística después de que este ... haya decidido la «rescisión unilateral» del contrato sin posibilidad de negociación ni renovación. Es lo que denuncia el administrador de la sociedad limitada, Francisco Vázquez Neves, quien asegura que como consecuencia de esa decisión de la que no han tomado parte su empresa «está abocada al concurso de acreedores, porque no tiene ningún otro cliente». «Nunca lo vi venir», lamenta.

El directivo de Passion for Deliveries, un antiguo empleado que fundó su compañía en mayo de 2020 a instancias de la multinacional, considera que «Amazon está haciendo uso de un sistema empresarial fraudulento, por asi decirlo, o con tintes discutibles». El modelo es sencillo. La plataforma estadounidense de venta por Internet pone la nave y los vehículos, y una o varias empresas subcontratadas «a las que nos cede voluntariamente un espacio para oficina» se encargan del reparto. En el caso de Valladolid son tres, según Vázquez: la suya, Infinity Pack SL y Nopar Spain SL. Ahora bien, es Amazon quien marca las directrices. «Su personal es el que hace la separación de los paquetes, porque los camiones llegan a las cuatro de la mañana y traen los paquetes a granel, por así decirlo», explica el dueño de Passion for Deliveries. «Los van clasificando en función de las zonas, códigos postales, etc. y los separan en las distintas bolsas de colorines que se veían en las fotos de la inauguración», prosigue. Es decir, que «ellos los elaboran y nos ponen unos carros metálicos que luego cogen los conductores, con lo cual también es Amazon quien está haciendo las rutas», sostiene. «Yo no decido nada, son lentejas, si lo quieres sí y si no también», denuncia el propietario de Passion for Deliveries A esto se suma que «el horario y el 'monitoreo' de los conductores, es decir, el seguimiento, sus métricas, sus números y sus análisis es por Amazon, igual que la aplicación. Es que es blanco y en botella», resume Francisco Vázquez, para quien «todo esto tiene la connotación de la cesión ilegal de trabajadores y todo ayuda a justificar una cesión ilegal de trabajadores». «Yo no decido nada, son lentejas, si lo quieres sí y si no también», sentencia. Pese a estar «siempre bajo el paraguas de Amazon y a sus órdenes», ahora que la relación laboral está próxima a finalizar –han recibido la notificación de que prescinden de sus servicios desde el próximo 31 de marzo– la multinacional «no asume ninguna responsabilidad». «Incertidumbre» y «abandono» Ante esta situación los empleados están llevando a cabo distintas acciones de protesta, como concentraciones y pitadas diarias junto a la nave de la plataforma en la calle Parque de las Marismas de Santoña. Además han distribuido un comunicado donde ponen de manifiesto que desde hace cinco años «hemos trabajado exclusivamente para Amazon, utilizando sus furgonetas rotuladas y vistiendo su uniforme. Ahora, cuando ya no le servimos, Amazon se desentiende de nosotros», lo que les deja «en la incertidumbre, sin garantizar una transición justa y sin reconocer su verdadera relación con nosotros». «Nuestro esfuerzo ha hecho posible que cada pedido llegue a su destino. Ahora, enfrentamos el abandono y la precariedad», critican. «Las empresas colaboradoras de reparto gestionan de manera independiente su propio negocio y son responsables de la contratación, gestión y finalización de los contratos con sus empleados», sostiene Amazon Consultada sobre este particular, fuentes en España de la compañía fundada por Jeff Bezos se limitan a manifestar que «Amazon contrata los servicios de entrega con terceros mediante contratos de transporte. Las empresas colaboradoras de reparto gestionan de manera independiente su propio negocio y son responsables de la contratación, gestión y finalización de los contratos con sus empleados».

