El alcalde y el gerente de Auvasa charlan con una chófer en uno de los nuevos autobuses articulados. El Norte

Valladolid

Solo la mitad de los 156 autobuses de Auvasa lucen la etiqueta ECO en un flota con 9,8 años de antigüedad

La empresa pública suma seis nuevos vehículos articulados, que irán destinados a la línea 2, y alcanza los 81.250 usuarios diarios

J. S.

Valladolid

Martes, 30 de septiembre 2025, 15:00

La presentación de seis nuevos autobuses articulados, el buque insignia de la flota, en cuya compra se han invertido 3,1 millones de euros (517, ... 154 por cada uno), no ha evitado un nuevo rifirrafe político entre el alcalde, Jesús Julio Carnero, y el exconcejal de Movilidad, el socialista Luis Vélez, a cuenta del envejecimiento de una flota de Auvasa que suma a día de hoy 156 vehículos con una antigüedad media de 9,8 años. Y todo ello con poco más de la mitad de sus autobuses luciendo la etiqueta ECO, en pleno funcionamiento, aunque un tanto al ralentí, de la zona de bajas emisiones.

