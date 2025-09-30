Solo la mitad de los 156 autobuses de Auvasa lucen la etiqueta ECO en un flota con 9,8 años de antigüedad

La presentación de seis nuevos autobuses articulados, el buque insignia de la flota, en cuya compra se han invertido 3,1 millones de euros (517, ... 154 por cada uno), no ha evitado un nuevo rifirrafe político entre el alcalde, Jesús Julio Carnero, y el exconcejal de Movilidad, el socialista Luis Vélez, a cuenta del envejecimiento de una flota de Auvasa que suma a día de hoy 156 vehículos con una antigüedad media de 9,8 años. Y todo ello con poco más de la mitad de sus autobuses luciendo la etiqueta ECO, en pleno funcionamiento, aunque un tanto al ralentí, de la zona de bajas emisiones.

El regidor, que ha expuesto este lunes los nuevos vehículos articulados (estos sí muestran el distintivo ECO) ante el Ayuntamiento, ha defendido su apuesta por una «movilidad de convivencia» y ha anunciado que continuarán rejuveneciendo y modernizando la flota de Auvasa. Eso además de destacar que lo llevada de los nuevos vehículos, que se incoporarán a la línea 2 (San Pedro Regalado-Covaresa), tres de ellos a mayores y los tres en sustitución de otros tantos muy veteranos, permite que la edad media de la flota baje de los diez años.

El autobús más veterano lleva 23 años en servicio y 71 vehículos carecen del distintivo ecológico

Carnero también ha critiado la herencia dejada por el PSOE y ha señalado que a su llegada se encontraron con «once autobuses que dejaron los señores socialistas comprados y sin pagar». Y los pagaron, claro, para sumar ahora un total de 17 autobuses nuevos incorporados a las líneas urbanas.

El concejal socialista Luis Vélez, que estuvo al frente del área de Movilidad durante la pasada legislatura, ha criticado que «la edad media de la flota de Auvasa ha continuado creciendo por el parón en su renovación que se llevó a cabo durante los ocho años anteriores -durante el mandato de Óscar Puente- y que se frenó en junio de 2023 -con la llegada a la Alcaldía de PP y Vox-».

El regidor pide la Gobierno que «vuelva a subir del 20% al 30% sus ayudas al transporte público»

Vélez ha asegurado que de los seis autobuses presentados hoy «cinco se compraron el año pasado y solo uno se ha pagado con el presupuesto del actual» y ha incidido en que «PP y Vox están reduciendo al mínimo las inversiones en el transporte público en una empresa que hasta su llegada se situaba en la vanguardia de la modernidad y la calidad del servicio».

La edad media de la flota de Auvasa, conforme a los datos ofrecidos hoy por el propio alcalde y la oposición, suma ahora mismo 9,8 de antigüedad, con vehículos que en algunos casos superan los veinte años de servicio. De ellos solo el 55% (85) cuenta a día de hoy con el distintivo ECO o CERO que, en el caso de un vehículo particular, le permitiría circular con la recién estrenada zona de bajas emisiones (por ella de momento pueden circular todos los vehículos que tengan etiqueta, la que sea). Eso supone que el 45% de los autobuses urbanos (71) carecen por ahora de etiqueta ambiental.

Con etiquetas o sin ellas, y con una flota de 156 vehículos -37 de ellos articulados-, algunos de ellos con los achaques propios de la edad -el vehículo más veterano alcanza los 23 años de servicio-, lo cierto es que Auvasa está alcanzado «cifras abrumadoras», según las ha calificado el regidor, de viajeros. Así, en lo que va de año, entre enero y agosto, ha alcanzado los 19,5 millones de usuarios o, lo que es lo mismo, una media diaria de 81.250 personas (las mismas pueden utilizar varias veces, como es lógico, los autobuses).

Estas cifras proyectan un cierre de ejercicio en el que a buen seguro se superarán «los treinta millones de usuarios».

Refuerzos de líneas y mensaje a Óscar Puente

El regidor, por otra parte, ha anunciado que la compañía municipal «trabaja para extender sus líneas y frecuencias a barrios en expansión como Covaresa o El Peral y para reforzar los servicios en otros puntos como la Galera, Fuente Berrocal o Pinar de Jalón, entre otros».

Y de vuelta a los reproches políticos, Jesús Julio Carnero ha criticado al Gobierno, y por extensión al ministro de Transportes y exalcalde Óscar Puente, por «reducir de manera inconprensibles su ayuda al transporte público del 30% al 20%» y ha señalado que el Ayuntamiento, por su parte, «mantendrá el año que viene nuestra subvención del 20%». Eso además de reclamar al Gobierno, y a Puente, que «vuelva a incrementar la aportación estatal a ese 30%».