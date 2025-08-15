El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Los vecinos a las autoridades desplazadas a Palacios del Sil: «Subid hasta donde está el fuego»
Humo y llamas en la zona afectada. M. E. G.
Valladolid

Sofocan un incendio a un kilómetro del centro comercial Río Shopping

El aviso se ha recibido a las 12:32 horas y las llamas afectan a una zona de cultivo con árboles cerca

El Norte

El Norte

Valladolid

Viernes, 15 de agosto 2025, 13:40

Bomberos de la Diputación de Valladolid, con el apoyo del cuerpo de extinción de la capital, se han desplazado a un kilómetro del centro comercial Río Shopping, en un camino que une los municipios Zaratán y Arroyo de la Encomienda, para sofocar un fuego que se ha registrado en una zona de cultivo con árboles cercanos.

Fuentes del 112 han confirmado que que el primer aviso se ha recibido a las 12:32 horas. Desde ese momento, han entrado hasta 86 llamadas, incluso de vecinos de Parquesol que estaban viendo las llamas desde sus casas. El Servicio de Emergencia ha dado aviso a los Bomberos, Guardia Civil y al Servicio de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León.

Noticias relacionadas

Castilla y León mantiene nueve incendios en el nivel 2 y tres en nivel 1

Castilla y León mantiene nueve incendios en el nivel 2 y tres en nivel 1

Feijóo pide al Gobierno más medios y que prepare al Ejército para apoyar en la ola de incendios

Feijóo pide al Gobierno más medios y que prepare al Ejército para apoyar en la ola de incendios

Varias dotaciones trabajan en la extinción del fuego cuyas causas se deconocen por el momento. La columna de humo ha sido visible desde varios puntos de la capital y del municipio de Arroyo. Ahora hay desplegados tres agentes medioambientales, tres cuadrillas terrestres y dos autobombas.

Imagen de Galeria
Pinos quemados. Jose C. Castillo
Imagen de Galeria
Los bomberos en la zona del incendio. José C. Castillo

1 /

El presidente de la Diputación, Conrado Íscar, ha explicado que han salido dotaciones de los parques de Tordesillas, Arroyo y Rioseco para apoyar el operativo en el que también colabora la capital. A pesar de lo aparatoso por su cercanía al centro comercial y a la urbanización Sotoverde y a expensas de la evolución, los responsables del operativo señalan que el fuego estaría controlado.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Quería volver a la discoteca, se bajó del coche y cuando volvimos estaba muerto»
  2. 2

    El joven hostelero de Tordesillas que murió desnucado en la puerta de su bar
  3. 3 Hallan muerto a un hombre tendido en la carretera de San Román de Hornija
  4. 4

    «No van a parar hasta matar a mi hijo»
  5. 5 Parte del primer y del segundo premio de Lotería Nacional caen en Valladolid
  6. 6

    La alcaldesa de San Román tras el atropello mortal: «Estamos consternados por lo ocurrido»
  7. 7

    Muere el conductor de un camión en un accidente de cinco vehículos en la A-601
  8. 8

    Herido un ganadero durante el encierro de Tudela de Duero
  9. 9 El incendio de Puercas tuvo su origen en el «efecto lupa» por la acumulación de residuos en una finca
  10. 10 Eliminan el mural de Nevenka Fernández en Ponferrada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Sofocan un incendio a un kilómetro del centro comercial Río Shopping

Sofocan un incendio a un kilómetro del centro comercial Río Shopping