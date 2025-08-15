Sofocan un incendio a un kilómetro del centro comercial Río Shopping

El Norte Valladolid Viernes, 15 de agosto 2025, 13:40 Comenta Compartir

Bomberos de la Diputación de Valladolid, con el apoyo del cuerpo de extinción de la capital, se han desplazado a un kilómetro del centro comercial Río Shopping, en un camino que une los municipios Zaratán y Arroyo de la Encomienda, para sofocar un fuego que se ha registrado en una zona de cultivo con árboles cercanos.

Fuentes del 112 han confirmado que que el primer aviso se ha recibido a las 12:32 horas. Desde ese momento, han entrado hasta 86 llamadas, incluso de vecinos de Parquesol que estaban viendo las llamas desde sus casas. El Servicio de Emergencia ha dado aviso a los Bomberos, Guardia Civil y al Servicio de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León.

Varias dotaciones trabajan en la extinción del fuego cuyas causas se deconocen por el momento. La columna de humo ha sido visible desde varios puntos de la capital y del municipio de Arroyo. Ahora hay desplegados tres agentes medioambientales, tres cuadrillas terrestres y dos autobombas.

Pinos quemados. Jose C. Castillo Los bomberos en la zona del incendio. José C. Castillo 1 /

El presidente de la Diputación, Conrado Íscar, ha explicado que han salido dotaciones de los parques de Tordesillas, Arroyo y Rioseco para apoyar el operativo en el que también colabora la capital. A pesar de lo aparatoso por su cercanía al centro comercial y a la urbanización Sotoverde y a expensas de la evolución, los responsables del operativo señalan que el fuego estaría controlado.