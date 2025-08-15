Feijóo pide al Gobierno más medios y que prepare al Ejército para apoyar en la ola de incendios El presidente del PP se muestra «orgulloso» de los operativos autonómicos y de la UME ante una «crisis nacional», aunque descarta que se deba pedir el nivel 3

El presidente nacional del PP y el presidente de la Junta, a su llegada al puesto de Mando Avanzado de Palacios del Sil.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido que el Ejército despliegue su fuerza operativa y logística, así como sus capacidades de apoyo para colaborar en la extinción de la ola de incendios que asola estos días España. Además, ha acusado al Gobierno de «provocar» a las comunidades autónomas que están gestionando esta «crisis nacional» y ha advertido que «queda lo peor».

«Es el momento de una política de Estado y es el momento de olvidarse de la política cutre, de los tuits groseros y de la permanente intensidad en las provocaciones, que son sorprendentes además cuando vienen del Gobierno. Que el Ejecutivo esté provocando a autoridades de CCAA que están gestionando esta situación de crisis incendiaria no ocurre en ninguna democracia occidental», ha señalado ante los medios desde el Puesto de Mando Avanzado de Palacios del Sil (León), junto al presidente castellanoleonés, Alfonso Fernández Mañueco.

En opinión del líder de la oposición, se necesitan medios «extraordinarios», por lo que ha llamado al despliegue de la «maquinaria pesada» del Ejército a través del Ministerio de Interior, Protección Civil y en coordinación con las CCAA. Aún así, ha especificado que no ha pedido la declaración del nivel 3 de emergencia de Protección Civil --que daría el mando de la gestión al Ministerio del Interior--. Por esta parte, también ha recalcado que las CCAA tampoco han pedido el nivel 3 y que tampoco el Gobierno lo ha decretado.

Feijóo considera que España está en una «crisis nacional» y ha pronosticado que «queda lo peor». «Si no hay una variación climatológica de precipitación de lluvias y de bajada de temperaturas, sabemos perfectamente que la segunda quincena de agosto puede ser peor que la primera, y que el mes de septiembre puede ser peor que el mes de agosto. Por tanto, estamos ante una crisis nacional y debemos de aceptarlo así», ha vaticinado.

Retraso en pedir ayuda

Por otro lado, ha echado en cara que el Ejecutivo central haya tardado «diez días» en pedir ayuda al Mecanismo Europeo de Protección Civil. Asimismo, ha criticado que esta mañana haya sido «la primera vez» que las CCAA han recibido «notificaciones del Ministerio del Interior para una coordinación de efectivos» entre las autonomías.

Al margen de ello, ha insistido en que el Estado tiene «menos medios operativos aéreos» en esta campaña que en la anterior, aunque en este caso fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ya dijeron ayer que esto era falso. «Es evidente que tiene que comparecer la vicepresidenta tercera para que nos aclare por qué hemos tenido y estamos teniendo menos medios aéreos operativos que en la campaña anterior, sabiendo que esto iba a tener de especial riesgo», ha dicho, sin embargo, Feijóo.

El líder 'popular' ha mostrado sus condolencias por los dos hombres que han pedido la vida en los incendios de León, así como a los heridos, algunos de los cuales permanecen en situación crítica. A su vez, también ha trasladado sus condolencias al fallecido en el incendio de Tres Cantos (Comunidad de Madrid).

Asimismo, ha lamentado la pérdida de patrimonio ambiental y forestal por esta ola de fuegos y ha instado a la ciudadanía a hacer caso de los autoridades cuando éstas soliciten que evacúen un pueblo. A su vez, les ha instado a ayudar «a detener y a detectar cualquier sospecha» de actividad incendiaria.