Los socialistas censuran la falta de información sobre el uso del coche oficial de Carnero

El Norte Valladolid Jueves, 18 de septiembre 2025, 14:52 Comenta Compartir

El PSOE ha censurado este jueves la negativa de PP y Vox a ofrecer información sobre la actividad del puesto de conductor deo coche oficial de Jesús Julio Carnero. Los socialistas proponían «registrar la actividad del puesto de conductor del alcalde en las mismas condiciones en las que se registra la actividad del resto de conductores de la Alcaldía».

Según recuerdan los socialistas, el programa con el que el PP concurrió a las elecciones municipales del 2023 contemplaba un compromiso con la transparencia. «Mejoraremos el Portal de Transparencia, comprometiéndonos a publicar una información completa, actualizada, veraz, fidedigna, accesible, y fácilmente comprensible para todos, que permita un seguimiento real de la actividad desarrollada por el gobierno municipal en la ciudad de Valladolid», recuerda el partido de la oposición sobre el programa. A este punto, se añadía que «la publicación de los datos en formatos abiertos genera confianza en las instituciones, muestra cómo se gestionan e invierten los recursos públicos, ayuda al desarrollo económico y contribuye a generar nuevos sectores y servicios en la ciudadanía».

Para el PSOE, la negativa refleja un «incumplimiento flagrante». «Es evidente que Carnero no apuesta por la transparencia porque oculta datos del uso de su vehículo oficial; es decir, en lugar de dar ejemplo se niega a procurar información sobre el destino de los recursos públicos», explica Juan Carlos Hernández, quien no entiende cómo PP y Vox han rechazado la propuesta del Grupo Municipal Socialista para que se registren todos los datos y así los ciudadanos y sus representantes públicos tengan acceso a la información.

Recuerdan que en la Alcaldía existen cuatro puestos de conductor integrados en la unidad de régimen interior. Desde hace muchos años se lleva un registro documental detallado de su actividad indicando los servicios que prestan, su destino, los ocupantes y todos los datos sobre el recorrido. Todos los servicios de los coches oficiales se registran, pero «desde que Carnero es alcalde hay una excepción». «Además de la contratación de un conductor propio, el actual alcalde se niega, una vez más, a incluir sus viajes en un registro documental», destacan.

La concejala del PP, Silvia Tomillo, ha criticado que se trata de un intento «muy burdo» del Partido Socialista de confundir y manipular a la ciudadanía con un tema inventado, «Me parece gravísimo», ha dicho. Tomillo ha recordado que un informe de la Secretaría General ha explicado con claridad que esa información «no está documentada». Es un conductor eventual con un régimen distinto y por tanto no se le puede equiparar al resto de conductores del Ayuntamiento. Está supervisado directamente por Alcaldía y tiene una disponibilidad de 24 horas. Compararlo con una unidad de régimen interior es falsear la realidad y ellos lo saben que es lo verdaderamente vergonzoso que hace el Partido Socialista», subraya.

Tomillo destaca que el PSOE ha «estado derrochando fondos públicos sin dar ningún tipo de explicación y ahora vienen a dar lecciones de transparencia; transparencia, señores no es manipular ni montar debates artificiales», añade