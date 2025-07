Los sindicatos anuncian avances en la negociación del nuevo convenio colectivo de Horse

El Norte Valladolid Viernes, 4 de julio 2025, 18:04 Comenta Compartir

La representación de los trabajadores en Horse anunció que las negociaciones del nuevo convenio colectivo «avanzan» y resaltaron que han conseguido dos «reivindicaciones históricas» como son la eliminación del «salvo cese en la empresa» así como suprimir el plus de primer tramo de modificación de la demanda para los cinco primeros sábados de bolsa.

La Comisión Negociadora del Convenio se reunió el pasado 1 de julio durante casi 12 horas tras la que recogieron la oferta de la empresa para su estudio y propusieron una nueva reunión para el martes próximo, que se sumaría al calendario inicialmente pactado.

Los sindicatos informaron en un comunicado recogido por Ical, de los avances de la empresa en esta reunión entre las que destacaron la ampliación de la vigencia del acuerdo a 18 meses, hasta el 30 de junio de 2026.

Asimismo, aclararon que se acepta la eliminación de la frase «salvo cese en la Empresa» respecto a la devolución de los días en la bolsa individual. «Aceptan nuestra petición puntualizando: excepto en caso de despido disciplinario (declarado procedente por un juez) y excedencias voluntarias». En este último supuesto, si es negativo el balance de saldos, se congela y si se retorna parte de ese saldo. Si el cese es definitivo no se devolverá.

Además, la empresa admite suprimir el plus de primer tramo de modificación de la demanda para los cinco primeros sábados de bolsa, cobrando desde el primer sábado trabajado como modificación de la demanda. Siempre que se acepte desde la representación sindical situar hasta -35 el tramo de bolsa.

En materia salarial, se proponen aumento en 2025 del IPC más un punto; y en 2026, el IPC real de enero a junio, con un uno por ciento en enero garantizado y ajustar una vez finalizado el semestre a IPC real.

Además, se prevé que el Plus prolongación de jornada festiva aumente un cinco por ciento desde la firma del acuerdo; el Plus aprovechamiento de instalaciones, el diez por ciento; y las horas extra, un 15 por ciento. Asimismo, para el Plus Super Festivo (25 diciembre y 1 enero) se contempla un incremento del 40 por ciento.

Otro punto es el sistema voluntario de retribución flexible, con conceptos como seguro médico, formación o guardería que podrían ser abonados por nómina con el consiguiente beneficio de aumentar el neto.

Los sindicatos también indicaron que la empresa entra a negociar el límite superior de bolsa reduciéndolo de +30 a +25. A partir de dicho saldo desbordaría el contador. Además, la empresa procurará organizar la no realización de bolsa de trabajo en puentes señalados (Sábado Santo, sábado anterior a vacaciones si comienzan en lunes y sábado de fiestas locales) y en caso de que finalmente fuera necesario abonaría el plus de modificación de la demanda con un incremento del 40 por ciento.

Se prevé además la creación de un Comité trimestral de planificación de la actividad con participación de las organizaciones firmantes, RRHH y dirección de plantas. También se incluye el compromiso de equilibrar las bolsas de los distintos turnos siempre que sean equiparables.

Por último, retiran su propuesta de turnos especiales, dejando a la elección sindical si se incluye o no en el convenio; y retrasan a 2026 la adaptación de categorías a grupos profesionales.