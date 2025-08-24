Seis incendios siguen en nivel 2 y el fuego de Porto llega a León y obliga a desalojar a 300 personas

El Norte Domingo, 24 de agosto 2025, 00:29 Comenta Compartir

Castilla y León mantiene seis incendios en nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial –ocho si se divide el leonés de Barniedo de la Reina de su foco palentino en Cardaño de Arriba y si se suma el nuevo registrado esta semana en Fasgar–. Preocupa, especialmente, el fuego que se inició en Porto, en la provincia de Zamora, que por la tarde saltó a la localidad leonesa de La Baña, en el municipio de Encinedo. No en vano, es donde se encuentra el frente más activo, hasta el punto que 300 personas de este pueblo de la comarca de Truchas fueron obligadas a desalojar y evacuadas al pabellón de Villafranca del Bierzo. La «fuerte evolución en dirección a La Baña» del incendio de Zamora empañó una jornada «positiva» en León, lamentó el delegado territorial de la Junta , Eduardo Diego.

Mientras, las llamas de Porto daban un respiro a la parte zamorana, puesto que el Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) autorizó por la mañana el regreso a sus casas de las 104 personas que fueron evacuadas de Ribadelago Nuevo y Ribadelago Viejo, del municipio de Galende. Además, se levantaron las restricciones especificas y los cortes de carreteras, a excepción de la ZA-103, desde San Martín de Castañeda hasta la Laguna de Peces. Según el informe al minuto que facilita la herramienta Inforcyl del Servicio de Medio Ambiente, hay 15 incendios activos en sus diferentes niveles de peligrosidad. Así, los seis incendios forestales en nivel 2 en Castilla y León afectan a las provincias de León, Palencia y Zamora. En la provincia leonesa continúan en el máximo rango de gravedad los fuegos de Fasgar, en la comarca de La Magdalena, donde el foco que más preocupa es el más reciente, originado el pasado miércoles en Igüeña, que mantiene desalojada a esta población y a Colinas del Campo de Martín Moro Toledano. Sin embargo, en el flanco norte el fuego evoluciona por una zona de orografía complicada, con riesgo de avance hacia la zona de Tremor, informa Ical.

Precisamente, el Ministerio del Interior reconoció que era el único de la Comunidad que continuaba avanzando de manera «desfavorable» En el resto, la evolución es favorable, ya que hoy se registró una bajada importante en la cifra de personas desalojadas de sus domicilios.

La Junta declaró desde ayer sábado la situación de alerta para el conjunto de la Comunidad y 'alarma extrema por riesgo meteorológico para los municipios más afectados por los incendios forestales de León, Zamora y Palencia, hasta el martes, 26 de agosto.