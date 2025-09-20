El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Los participantes cogen pinceles y pintura para colorear el mural.

Los participantes cogen pinceles y pintura para colorear el mural. Carlos Espeso
Valladolid

San Pedro regala arte con un emotivo recuerdo a Celia González

El barrio, junto con Los Viveros, celebra su tradicional feria cultural y rinde homenaje a la cantante fallecida a los 24 años

Valladolid

Sábado, 20 de septiembre 2025, 19:20

Hay ballenas, delfines, tigres, nubes, unas casitas y muchos árboles. Explican Jorge Consuegra y Alberto Sobrino, los artistas que han trazado la escena, que la ... obra tiene un componente «onírico», porque han sacado a los animales de su medio y los han emparejado en una colorida ensoñación. El trabajo en la tapia trasera de la Ebanistería Hermanos Martínez, en el parque de la calle Jardines de Sabatini, entre San Pedro Regalado y Los Viveros, comenzó el año pasado. Era una primera fase, que ha continuado este sábado dentro del iniciativa Regalarte, un potente programa de actividades culturales impulsado por la asociación de vecinos que agrupa a ambos barrios y en la que los residentes y visitantes despliegan todo su genio creador.

elnortedecastilla San Pedro regala arte con un emotivo recuerdo a Celia González