San Pablo, un barrio con «una gran zona monumental» que guarda una historia de reyes

Históricamente hablando, el barrio vallisoletano de San Pablo es, probablemente, uno de los más importantes de la ciudad. Esta zona alberga multitud de ubicaciones destacadas ... desde el medievo hasta la actualidad, exponiendo una evolución en el tiempo que no impide ensalzar su grandeza. La gran plaza de San Pablo fue construida en el siglo X y delimitaba el casco urbano de Valladolid. Desde sus inicios se convirtió en uno de los principales puntos neurálgicos de la capital.

Sin duda, este lugar alberga uno de los principales conjuntos de edificios históricos de la ciudad, destacando la iglesia de San Pablo, el palacio Real, el palacio de Pimentel y el Museo Nacional de Escultura, junto al colegio de San Gregorio. Aunque sin olvidar otras edificaciones de gran relevancia como el palacio de Justicia, el palacio de Villena, el colegio El Salvador y el Instituto Zorrilla. Destaca también la estatua de una de las figuras más importantes de la época: Felipe II, que nació en la ciudad del Pisuerga.

Ampliar Entorno de la plaza de San Pablo, en la década de 1970. Archivo Municipal de Valladolid

La iglesia conventual de San Pablo es uno de los edificios más representativos de la ciudad debido a su envergadura, su majestuosidad y su fachada gótica. Entre 1445 y 1468, el cardenal Fray Juan de Torquemada sufragó el coste de la construcción de la misma gracias a las bulas papales. Ya en 1601, con el traslado de la capital del Imperio a Valladolid, el duque de Lerma, valido del rey Felipe III, costeó los gastos de una reforma, añadiéndole una nueva planta. Además, aquí fueron bautizados Felipe II y Felipe IV.

Ampliar Fachada de la iglesia conventual de San Pablo. Rodrigo Jiménez

Palacio de Pimentel

Justo a su izquierda de encuentra el palacio de Pimentel, una obra arquitectónica cuya construcción se inició en el siglo XV aunque con el paso del tiempo fue incorporando elementos de épocas posteriores. Uno de sus principales atractivos es su famosa ventana plateresca que data de comienzos del siglo XVI, no por su estructura en sí, sino por ser el lugar de nacimiento de Felipe II, un evento que todo vallisoletano conoce. En la actualidad, este edificio pertenece a la Diputación Provincial.

Ampliar Fachada del palacio de Pimentel. El Norte

Museo Nacional de Escultura

Nace bajo el nombre de Museo Provincial de Bellas Artes en octubre de 1842, posterior a la desamortización de Mendizábal, por lo cual posee obras y tallas de gran calidad suprimidas bajo el régimen liberal, procedentes de diferentes conventos, al igual que sucedió en el resto de Europa.

Y adosado a la iglesia de San Pablo, se encuentra el Colegio de San Gregorio, construido a finales del siglo XV, entre 1485 y 1499, por el dominico Alonso de Burgos, personaje vinculado a los Reyes Católicos. Se creó como centro de estudios teológicos. El siglo XIX marca el final de la institución, con la ocupación de las tropas napoleónicas y la desamortización en 1835. Y en 1933 finalmente se convierte en sede del Museo.

Ampliar Fachada del Colegio de San Gregorio. A. Mingueza

Sin duda este es un lugar emblemático de Valladolid y de la zona, que no por verlo a diario deja de ser espectacular, como así apunta Mercedes Díez, vecina del barrio: «El Museo de Escultura es una joya, lo he visto varias veces y no tardando volveré».

Ampliar Mercedes Díez, vecina del barrio. Rodrigo Ucero

Además reconoce con orgullo que esta zona: «Es un barrio muy bonito con el Museo y San Pablo». «Paso con mucha frecuencia por aquí, porque voy a ver a mi padre a la calle San Quirce». Y su rincón favorito «para tomarse una caña» lo deja claro: «el bar Zasca».

Mismo sentir tiene Aracelí Martín, también vecina de la zona: «Me gusta mucho el barrio porque es una zona monumental». Destaca «la iglesia de San Pablo, el palacio, el Museo y la Casa del Sol», a la vez que añade lo bueno de tener cerca «la Antigua y la Catedral».

Ampliar Araceli Martín, vecina del barrio. Rodrigo Ucero

Coincide además con Mercedes Díez a la hora de mencionar su lugar favorito del barrio: «El Museo de Escultura es mi favorito porque es magnífico por fuera y por dentro». Además ensalza todas las tallas que allí pueden verse: «Tiene unas obras espectaculares y únicas muy importantes en la cultura española».

Y recomienda para comer o picar algo «la vermutería Vayco», aunque asevera que «hay tanta variedad en la zona que cuesta centrarse en uno en concreto».

«Aquí llevamos alrededor de 9 años, en Cadenas de San Gregorio», cuenta Ángel Luis Márquez, propietario del bar Hasta la peineta. El hostelero resalta la importancia del lugar estratégico en el que se encuentra su establecimiento: «Estamos muy contentos, hay clientes que viven por la zona y viene casi todos los días, y a mayores viene gente que está de paso por Valladolid y va a ver el Museo o la Casa del Sol».

Y, de nuevo, se repite el mismo lugar: «Sin duda yo recomiendo el Museo de Escultura, es muy chulo y las exposiciones que hacen molan un montón, es un lugar para visitar y pasar un buen rato en familia», sentencia.

Palacio Real

Siguiendo por la zona de la plaza de San Pablo también se encuentra el Palacio Real, lugar en el que habitaron diferentes monarcas cuando Valladolid fue la capital del Imperio español (1601-1606) entre los que se encuentran Carlos I, Felipe II y Felipe III. Edificación que también ocupó Napoleón Bonaparte durante la Guerra de Independencia en enero de 1809.