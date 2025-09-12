El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Vecinos y comerciantes del barrio de San Pablo.

Vecinos y comerciantes del barrio de San Pablo. Rodrigo Ucero

Vida de barrio

San Pablo, un barrio con «una gran zona monumental» que guarda una historia de reyes

Tanto vecinos como comerciantes resaltan por encima de cualquier otra edificación de la zona el Museo Nacional de Escultura: «Es una joya»

Daniel Moreno y Rodrigo Ucero

Valladolid

Viernes, 12 de septiembre 2025, 07:24

Históricamente hablando, el barrio vallisoletano de San Pablo es, probablemente, uno de los más importantes de la ciudad. Esta zona alberga multitud de ubicaciones destacadas ... desde el medievo hasta la actualidad, exponiendo una evolución en el tiempo que no impide ensalzar su grandeza. La gran plaza de San Pablo fue construida en el siglo X y delimitaba el casco urbano de Valladolid. Desde sus inicios se convirtió en uno de los principales puntos neurálgicos de la capital.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Investigan la muerte de una joven de 19 años tras precipitarse de un quinto piso
  2. 2

    Detenido el alcalde de Vox de un pueblo de Segovia por agredir a su mujer
  3. 3

    ¿Qué ha costado que la Vuelta Ciclista pase por Valladolid?
  4. 4

    «Estamos muy orgullosos de lo que hemos hecho», dicen los detenidos tras saltar al recorrido de La Vuelta
  5. 5

    Valladolid recupera la normalidad tras una Vuelta que deja dos detenidos, 17 identificados y atascos en horas punta
  6. 6

    Las obras de la VA-20 obligan a Emilio Barrul a marcharse: «Sé que me tendré que ir, pero no cuándo»
  7. 7

    El Servicio de Limpieza de Valladolid, un peñista de honor maltratado por el incivismo
  8. 8

    El tijeretazo a la Vuelta no evita los atascos y las protestas contra Israel en torno al nuevo circuito
  9. 9 Programa de fiestas de Valladolid 2025. Jueves 11 de septiembre
  10. 10 Rescatan el cuerpo de una mujer de 77 años en el Pisuerga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla San Pablo, un barrio con «una gran zona monumental» que guarda una historia de reyes