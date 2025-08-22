Las Batallas, el barrio que rememora combates de la historia de España

El barrio de Las Batallas, ubicado cerca del centro de Valladolid, comenzó a construirse en 1958 con casas promovidas e impulsadas por el Ministerio de ... la Vivienda. Fue habitado por gente obrera, mayoritariamente joven, que llegaban del mundo rural tras ser contratados por empresas como Michelin o FASA. En sus inicios, esta zona que confluye con el Prado de la Magdalena estaba cercada por tapias que desembocaban en huertas cercanas al curso del río Esgueva.

La plaza es el núcleo principal del barrio, que recibe su nombre de las calles que dan nombre a batallas relevantes de la historia de España, como Clavijo, Covadonga, Guadalete, Huertas, Navas de Tolosa, Lepanto, Castillejos, Numancia, Pavía, Sagunto, San Quintín, Trafalgar y Corpus Christi.

Ampliar La plaza de Las Batallas en la década de 1970 con juegos infantiles. Archivo Municipal de Valladolid

Antes de comenzar a urbanizar el barrio, la plaza, que se encontraba sin pavimentar, se convertía en el escenario de diferentes eventos. Con la llegada del verano se instalaban pequeños circos, y en la noche de San Juan, los propios vecinos prendían hogueras con madera o muebles viejos. Además, allí llegaban con su música distintiva el afilador y la lechera.

Ya en 1970 comenzaron a modernizar la zona de Las Batallas y la plaza se convirtió en una zona con juegos infantiles y ajardinada con árboles y una pequeña fuente. Sin duda, se convirtió en un lugar de encuentro en el que los vecinos confluían y compartían su vida unos con otros, y en el que los niños disfrutaban jugando al fútbol, la comba o el escondite; incluso disfrutaban del baño en las aguas del Esgueva.

Ampliar Escultura de la 'Niña leyendo', en la plaza de Las Batallas. Rodrigo Ucero

Y uno de los grandes símbolos y principal atractivo del barrio es la escultura de la 'Niña leyendo' o 'Elisa leyendo', que se sitúa en el centro de la plaza y se inauguró el 20 de octubre de 2002. Mide 2,80 metros y pesa 1.400 kilos. Fue creada por Belén González y se inspiró en su hija. La figura sostiene un ejemplar de Sara de Ur, novela del Premio Cervantes vallisoletano José Jiménez Lozano.

Y aprovechando los bajos de los edificios se instalaron diferentes negocios y comercios tradicionales, que iban (y van) desde tiendas de ultramarinos y bares como peluquerías, mercerías o una farmacia. Este último negocio aún cuenta con un lugar privilegiado en la plaza de Las Batallas, y Ana de la Cuesta regenta esta botica «desde hace pocos meses», después de la jubilación de su madre.

«La farmacia se inauguró en 1965 y soy la tercera generación» Ana de la Cuesta Farmacia Puertas

En la actualidad, y en la lucha para que los negocios no mueran en la tercera generación, se encuentra la Farmacia Puertas «que se inauguró en 1965». Además, Ana de la Cuesta habla de los inicios de la botica: «Empezó mi tía, luego mi madre y ahora estoy yo». Y muestra su deseo de que «vaya todo bien y continúe como todos estos años».

Un obstáculo que no todos consiguen: «Es verdad que hay locales que van cerrando, se nota un poco, porque la gente es mayor», aunque en algunos casos, como el suyo, «van entrando las diferentes generaciones».

Ampliar Ana de la Cuesta, actual propietaria de Farmacia Puertas. Rodrigo Ucero

Bajo una sonrisa de oreja a oreja, reconoce que «estoy contenta con la gente de aquí, al final a la farmacia acude gente mayor, del barrio, de toda la vida. Todo es gente fiel como quien dice, y educada», puntualiza.

Además, Ana de la Cuesta explica que la evolución de Las Batallas continúa: «Va entrando gente nueva con familias, está muy bien, porque estamos muy cerquita del centro». Se muestra orgullosa de que el barrio haya conseguido mantener la esencia de toda la vida, ya que aún existe «la familiaridad de conocernos todos».

«Los vecinos participamos en lo que sea necesario» José Gil Vecino del barrio

En un barrio con casi 70 años de historia desde su creación, encontramos a vecinos que, como José Gil, llevan mucho tiempo en la zona, 45 años, casi toda una vida. Alguien que sin duda se muestra contento con todo lo que les rodea: «Estamos bien abastecidos».

Ampliar José Gil, vecino del barrio. Rodrigo Ucero

El propio Gil reconoce que este es «un barrio muy tranquilo», resaltando uno de los pilares fundamentales de la zona: «Los vecinos participamos en lo que sea necesario», demostrando la importancia que reside en la conciencia de barrio a la hora de luchar o promover diferentes actuaciones en el mismo.

«Llevamos todo este año y no se ha hecho nada por parte del Ayuntamiento. De limpieza está todo más abandonado» Santiago Martínez y Purificación Benito Vecinos del barrio

Paseando por los aledaños de la plaza Batallas se encontraban Purificación Benito y Santiago Martínez, vecinos de la zona «desde hace 40 años», que hablan de cómo ha evolucionado el principal lugar de encuentro del barrio: «Toda la plaza era completamente distinta a la de ahora, ya que actualmente tiene más verde, más bancos y más columpios para los niños».

Ampliar Purificación Benito y Santiago Martínez, vecinos del barrio. Rodrigo Ucero

Aunque no todo es luz y color. Ambos critican el abandono en Las Batallas: «Llevamos todo este año y aquí no se ha hecho nada por parte del Ayuntamiento. De limpieza está todo más abandonado», apuntan mientras señalan las hojas caídas sin recoger esparcidas por la plaza.

«Tenemos una plaza muy bonita y yo creo que mucha gente no la conoce» Ana Belén Esteban Mercería Cose que te cose

En el negocio de la ropa y sus arreglos está Ana Belén Esteban, dueña de Cose que te cose, una experta en la materia que lleva en el mundillo «30 años», después de que se iniciara con 26. Con una tienda repleta, explica que «ahora mismo se arregla de todo», además cuenta que en sus comienzos «la gente no sabía mucho y les vas dando ideas para que puedan arreglar la ropa».

Ampliar Ana Belén Esteban, dueña de la Mercería Cose que te cose. Rodrigo Ucero

Después de casi toda una vida con su negocio alaba a los vecinos de Las Batallas: «La gente del barrio es muy maja» y habla de la tranquilidad de la zona: «De momento no tenemos ningún problema de delincuencia ni nada de eso».

Y la propia Ana Belén Esteban relata su lugar favorito: «Tenemos una plaza muy bonita, porque es muy alegre, con un parque muy chulo y muchos niños», aunque considera que «mucha gente no la conoce», concluye.