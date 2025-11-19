El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Imagen de archivo de un vehículo de la Policía Nacional en Valladolid. C. E.

Valladolid

Rompe la pantalla de una máquina de ruleta en Delicias tras perder 450 euros

El hombre, ya en libertad, admitió a los agentes los hechos al tras sentirse frustrado por haber jugado 500 euros y únicamente haber obtenido un premio de 50 euros

El Norte

El Norte

Valladolid

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 15:04

Comenta

Agentes de la Policía Nacional detuvieron en Valladolid este martes por la tarde a un hombre como presunto autor de un delito de daños. A las 19:10 horas, agentes que se encontraban realizando labores propias de su cargo en patrulla con vehículo no rotulado, fueron comisionados por la sala CIMACC 091 para dirigirse a un establecimiento de juego situado en el barrio de las Delicias.

En el lugar, el requirente -empleado del establecimiento- informó a los funcionarios de que, aproximadamente veinte minutos antes, un cliente había golpeado la pantalla de una máquina de ruleta y la había fracturado. El mismo cliente permanecía en el local reclamando el cobro de un premio de 50 euros, el cual no podía ser emitido debido al bloqueo de la máquina tras la rotura.

Los agentes procedieron a la identificación del varón, quien manifestó de manera espontánea haber golpeado la pantalla tras sentirse frustrado por haber jugado 500 euros y únicamente haber obtenido un premio de 50 euros. Con el fin de determinar la valoración de los daños ocasionados, los funcionarios contactaron telefónicamente con el encargado de las reparaciones de las máquinas, quien estimó el coste de la reparación en 520 euros, tratándose de una incidencia que ocurre con cierta habitualidad.

Finalmente, se procedió a la detención del hombre como presunto autor de un delito de daños. El detenido fue trasladado a dependencias policiales y puesto en libertad una vez se finalizó el atestado policial que fue remitido a la autoridad judicial.

