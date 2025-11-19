El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un agente de la Guardia Civil inspecciona un terreno. El Norte

Valladolid

Investigado un agricultor por un incendio que calcinó 53 hectáreas en Tierra de Campos

Los testimonios recabados apuntan a que el fuego se originó tras realizar el hombre una quema de vegetales y abandonó el lugar sin apagarlo correctamente

El Norte

El Norte

Valladolid

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 09:15

Comenta

La Guardia Civil investiga por imprudencia a un agricultor como presunto responsable de un incendio forestal ocurrido el pasado 28 de octubre en una localidad de Tierra de Campos y que carbonizó unas 53 hectáreas de rastrojos y pastos. Para sofocar las llamas, fue necesaria la intervención de dos camiones motobombas, una cuadrilla de siete efectivos bomberos forestales, un agente medioambiental de la Junta de Castilla y León, y una patrulla de la Guardia Civil. Gracias a su actuación, el incendio pudo ser extinguido esa misma tarde.

Con las labores de investigación e inspección pericial llevadas a cabo en la zona para tratar de identificar el origen del incendio, así como su causa, los agentes pudieron recabar manifestaciones y pruebas incriminatorias. Según éstas, el origen del incendio se habría producido cuando el agricultor realizó una quema de vegetales y abandonó el lugar sin apagarlos correctamente. Posteriormente, las brasas se reavivaron y el fuego se propagó desde la parcela hasta la zona de pastos.

Cabe destacar que el incendio se produjo en plena época de riesgo medio de incendios forestales, conforme a lo estipulado en la Resolución de 6 de octubre de 2025, del Director General de Patrimonio Natural y Política Forestal, por la que se declara Época de Peligro Medio de incendios forestales en Castilla y León.

La Guardia Civil ha instruido las diligencias, que han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de Medina de Rioseco.

