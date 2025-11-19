Investigado un agricultor por un incendio que calcinó 53 hectáreas en Tierra de Campos

El Norte Valladolid Miércoles, 19 de noviembre 2025, 09:15 Comenta Compartir

La Guardia Civil investiga por imprudencia a un agricultor como presunto responsable de un incendio forestal ocurrido el pasado 28 de octubre en una localidad de Tierra de Campos y que carbonizó unas 53 hectáreas de rastrojos y pastos. Para sofocar las llamas, fue necesaria la intervención de dos camiones motobombas, una cuadrilla de siete efectivos bomberos forestales, un agente medioambiental de la Junta de Castilla y León, y una patrulla de la Guardia Civil. Gracias a su actuación, el incendio pudo ser extinguido esa misma tarde.

Con las labores de investigación e inspección pericial llevadas a cabo en la zona para tratar de identificar el origen del incendio, así como su causa, los agentes pudieron recabar manifestaciones y pruebas incriminatorias. Según éstas, el origen del incendio se habría producido cuando el agricultor realizó una quema de vegetales y abandonó el lugar sin apagarlos correctamente. Posteriormente, las brasas se reavivaron y el fuego se propagó desde la parcela hasta la zona de pastos.

Cabe destacar que el incendio se produjo en plena época de riesgo medio de incendios forestales, conforme a lo estipulado en la Resolución de 6 de octubre de 2025, del Director General de Patrimonio Natural y Política Forestal, por la que se declara Época de Peligro Medio de incendios forestales en Castilla y León.

La Guardia Civil ha instruido las diligencias, que han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de Medina de Rioseco.