Cuatro heridos en una colisión entre una furgoneta y un camión en la A-62 en Arroyo

Cuatro hombres de entre 19 y 50 años han resultado heridos a primera hora de este miércoles en una colisión entre un camión y una furgoneta en Arroyo de la Encomienda. El accidente de tráfico se ha producido sobre las 6:40 horas a la altura del kilómetro 129 de la A-62, sentido Salamanca, momento en el que una llamada ha alertado al servicio de emergencias 112 del choque por alcance entre ambos vehículos.

Asimismo, el alertante ha solicitado asistencia sanitaria para cuatro ocupantes de la furgoneta, todos varones de entre 19 y 50 años, que se encontraban consciente aunque se quejaban de dolor en el cuello.

Hasta el lugar se ha desplazado la Guardia Civil de Tráfico de Valladolid y una ambulancia para atender a los cuatro heridos.

Por el momento no ha trascendido si han precisado traslado hospitalario.

