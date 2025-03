Los robos en Parquesol aumentan con el asalto a tres chalets en pleno diluvio del sábado

Más trabajo para la unidad de Robos y la Policía Científica. Especialmente en las afueras del barrio vallisoletano de Parquesol. Allí, el sábado por la ... tarde, los robos en viviendas han aumentado considerablemente después de que encapuchados con linternas entraran en al menos tres chalets para saquearlos en cuestión de segundos. Sucedió entre las 19:30 y las 22:00 horas en la calle Compositor Facundo Viña cuando toda la ciudad estaba bajo un aguacero que colapsó y anegó grandes vías de comunicación.

Robos exprés en los que los autores, que aprovecharon que en ese momento las casas se encontraban vacías, se centraron en recorrer las estancias de las viviendas para llevarse un botín conformado por joyas y dinero. Tras los hechos, la Policía Científica se trasladó el domingo por la mañana hasta las casas asaltadas en busca de indicios que puedan esclarecer los robos en viviendas.

A esa investigación se suma lo ocurrido el pasado 11 de marzo a pocos metros de la calle Compositor Facundo Viña. En esa ocasión fue en la calle José María Castilviejo, donde esa noche se solicitó la presencia policial ante otro asalto. Cuando llegaron los agentes, los autores ya no se encontraban en la zona.

Los robos en esta zona de Parquesol, con facilidad para incorporarse a la A-62 para emprender la huida, han rememorado viejos fantasmas de asaltos sin respuesta. Sucedió hace justo tres años, en marzo de 2022, cuando cinco patrullas de la Policía Nacional se trasladaron hasta Facundo Viña ante la alerta de un robo. La presencia policial no sirvió, como en este 2025, para dar con el paradero de los cacos.

Si los robos han aumentado recientemente en Parquesol, la cifra de asaltos en la zona sur de la ciudad, concretamente en Las Villas, no ha mermado y sigue su goteo incesante. Recientemente se han registrado otros dos, perpetrados a plena luz del día y sin moradores en su interior.

De Parquesol a Las Villas

La alarma en este barrio, así como en El Peral, continúa y, al parecer, da igual la estación. Tras un verano intenso, durante el otoño y el invierno la historia se ha repetido y los mismos no han cesado. Bandas itinerantes, o tal vez no tanto, aseguran la zona para dar con una recompensa cuando los inquilinos abandonan el inmueble. Incluso, medidas de seguridad como alarmas no terminan de frenar hechos delictivos.

Los vecinos achacan los saqueos en la zona, entre otras cuestiones, a la escasa iluminación en la calle, en un barrio cuyo desarrollo aún no se ha completado y donde hay algunos esqueletos de la burbuja inmobiliaria, actualmente cercados. Además, señalaba una de las afectadas, la manzana está bien conectada con salida hacia la VA-30, lo que facilita la huida de los delincuentes.

En total, desde que comenzara la oleada de robos hace dos veranos, con un primer asalto, también en José Velicia, han sufrido cerca de una decena de robos, estiman los afectados. Siendo los viernes por la tarde, en torno a las 19:00 y las 20:00, de «alerta roja».

Se trata además del mismo 'modus operandi' empleado en los robos que tuvieron lugar este mismo verano en Las Villas y Santa Ana. Los primeros se registraron a principios del verano, cuando dos viviendas de las calles Villán de Tordesillas y Valdenebro de los Valles fueron allanadas a finales de junio. Un mes después los 'asaltos exprés', en busca del mismo botín y con idéntica forma de proceder, se extendían a las calles Estocolmo y Montreal, en la urbanización de Santa Ana. Y ya en agosto, una tercera vivienda familiar de la calle Valdenebro de los Valles volvió a ser objetivo de los cacos, pese a que contaba con un sistema de vigilancia, alarma y otras medidas antirrobo.

Ya en diciembre, también en la zona sur, un nuevo caso tuvo lugar en un inmueble de la calle Villagarcía de Campos, en las proximidades del Puente de Hispanoamérica, donde un grupo organizado se adentró en una casa en la que en ese momento se encontraban dos personas de avanzada edad. Los sospechosos, además de asustar a los dos moradores, abandonaron la vivienda después de sustraer del inmueble unos 8.000 euros.

Robos todos ellos que no frenan la oleada en la zona sur de la ciudad. La preferida para los amigos de lo ajeno.