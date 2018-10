Roban los volantes de dos BMW en sus garajes de Valladolid por segunda vez en un año BMW X6 al que le quitaron el volante y el cuentakilómetros. / El Norte Los autores se llevaron la consola y las ruedas de uno de los coches y el cuentakilómetros digital del otro en Pinar de Jalón y Villa de Prado J. SANZ Miércoles, 24 octubre 2018, 07:45

Los propietarios de dos BMW, la marca fetiche de los ladrones de piezas de automoción, no se lo podían creer el pasado sábado cuando bajaron a sus garajes (uno en Villa de Prado y otro en Pinar de Jalón de Valladolid) y se encontraron con sus coches literalmente «desvalijados» por segunda vez en un año. Los autores, en esta ocasión, no solo se llevaron los volantes, como ya hicieron en la ocasión anterior, sino que extrajeron el cuentakilómetros digital de uno de los vehículos y la consola central (con pantalla, climatizador...) del otro, según relató este martes una de las víctimas y confirmaron después fuentes de la Policía Nacional, cuyos agentes tienen sobre la mesa cuatro denuncias por robos idénticos registradas solo este mes.

La banda del volante, que ya desvalijó más de una docena de coches el año pasado, en su mayoría en Parquesol, ha vuelto y no solo busca los codiciados aros de los vehículos de la firma alemana sino también las pantallas digitales, las ruedas e, incluso, las botoneras de las puertas.

«La otra vez (en marzo) me quitaron unas llaves y entraron a robar después en la casa de mis padres»

«Es posible que te pase esto una vez, pero lo del sábado ya suena a recochineo», lamenta el propietario de un BMWX6, al que le han sustraído dos veces este año el volante. «La otra vez no solo se llevaron el volante y las ruedas sino que me cogieron unas llaves y, gracias a una tarjeta con la dirección, entraron a robar después a la casa de mis padres», recuerda la doble víctima de este grupo especializado de delincuentes. Aquello ocurrió en la madrugada del 28 al 29 de marzo. El sábado se encontró con la misma escena en su garaje comunitario de un bloque de Villa de Prado. «Esta vez se han cebado y, además de destrozar la puerta y una ventanilla, se han llevado el cuentakilómetros, aunque me han dejado, al menos, las ruedas», suspira el dueño del X6.

«Calzado con extintores»

La escena se repitió esa misma madrugada en otro aparcamiento de Pinar de Jalón, un barrio que ha sufrido ya decenas de asaltos similares en los últimos dos años. Allí el propietario de otro BMW, en este caso un Serie 4, al que también le habían sustraído el volante meses atrás, se encontró está vez con su coche sin ruedas, que estaba «calzado con unos extintores». En el interior, de nuevo, le faltaba el volante y, como novedad, la consola central y las botoneras de las puertas.

«La reparación de la otra vez rondó los seis mil euros y los daños en esta ocasión son mucho mayores», explica el dueño del BMW X6, quien relata cómo acababa de recibir «una carta del juzgado informándome de que se archivaba la investigación del robo de marzo al no haberse encontrado rastro alguno de los autores».

Otro coche, en este caso un viejo Seat Toledo que fue robado durante la madrugada anterior, fue localizado a las 9:30 horas del martes por un conductor en mitad del camino asfaltado (del Pesquerón) que conduce a la playa de Puente Duero. Su dueño se enteró por los policías locales de que se lo habían sustraído. Tenía la puerta forzada y el puente hecho.