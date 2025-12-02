Los ríos de Valladolid marcan mínimos del año con los embalses de la cuenca al 54,1%

Los principales ríos que bañan la provincia, y su capital, mantienen sus caudales bajos para la época del mes e, incluso, marcan caudales mínimos del ... año hidrológico a la espera de las lluvias (no se prevén excesivas) del invierno fruto de un último otoño más seco de lo habitual.

Así, el Pisuerga, arrastraba este lunes tan solo 29 metros cúbicos por segundo a su paso por la ciudad, apenas la mitad de lo habitual y bastante por debajo del pico del presente año hidrológico (se considera como tal a los doce meses de octubre a septiembre), con una punta más que baja también de 45.

Y el principal río de la cuenca, el Duero, mantiene también un caudal bajo para la época, con solo 13,9 metros cúbicos por segundo (su máxima desde octubre ha sido de 25) en Herrera de Duero, antes de atravesar la capital por el barrio de Puente Duero.

También el Esgueva acaba un caudal ínfimo de 0,20 metros cúbicos a su paso por el valle, en Villanueva de los Infantes (el aforador de la capital está inactivo a la espera de nueva ubicación a raíz de su reciente retirada por la ampliación del puente de la Tía Juliana en Pilarica). Su punta del año en dicho punto de 1,25.

Y los otros dos ríos que tocan, aunque de puntillas, el término de la ciudad, como son el Adaja y el Cega, arrastran también caudales bajos de 3,2 y 1 metro cúbico por segundo, respectivamente, a su paso por Valdestillas y Megeces. Sus puntas allí de los últimos dos meses fueron prácticamente las mismas (3,9 y 1,1).

Y todo ello con los embalses de la Cuenca del Duero al 54,1% de su capacidad a día de hoy, 5,1 puntos por debajo de su situación hace un año y 6,9 por encima de la media habitual de los últimos diez años, según informó ayer la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD).