La pasarela del Museo de la Ciencia sobre el Pisuerga cubierto por la niebla en la mañana del lunes. Carlos Espeso

Los ríos de Valladolid marcan mínimos del año con los embalses de la cuenca al 54,1%

El Pisuerga arrastra la mitad de su caudal medio con tan solo 29 metros cúbicos por segundo y el Duero solo lleva 13,9 en la capital

J. Sanz

J. Sanz

Valladolid

Martes, 2 de diciembre 2025, 06:51

Los principales ríos que bañan la provincia, y su capital, mantienen sus caudales bajos para la época del mes e, incluso, marcan caudales mínimos del ... año hidrológico a la espera de las lluvias (no se prevén excesivas) del invierno fruto de un último otoño más seco de lo habitual.

