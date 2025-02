Rescatan a una mujer desaparecida que llevaba horas atrapada en el Pisuerga

E. Esteban Valladolid Jueves, 27 de febrero 2025, 09:26 Comenta Compartir

Fue el hecho de que no apareciera por casa a la hora de comer lo que alertó, sobre las 13:00 horas de este miércoles, ... a sus familiares. La mujer, de 74 años, salía prácticamente cada mañana a pasear, aunque siempre regresaba hacia el mediodía al domicilio, ubicado en Valladolid capital. Pero este día 26 no fue así, por lo que sus seres queridos no dudaron en acudir a una comisaría de la Policía Nacional para interponer una denuncia por desaparición.

Inmediatamente, como ocurre con cualquier denuncia de estas características, se comenzó a recabar información y se activó un operativo para tratar de localizar, cuanto antes, a la septuagenaria. Hábitos, zonas más frecuentadas y horarios de la mujer se convirtieron en fundamentales para intentar acotar en la medida de lo posible la investigación. Así, las primeras comunicaciones apuntaron hacia la senda verde de Renedo de Esgueva, una ruta por donde la mujer suele caminar. Noticias relacionadas Le sorprenden de fiesta con dos navajas y dice que «son para pescar» Muerde en la mano a un policía tras ser requerido por una agresión en La Rondilla El propio subdelegado del Gobierno, Jacinto Canales, conocedor de lo sucedido, se puso en marcha y pidió personalmente a Diputación y a los alcaldes del alfoz, entre muchos otros, que estuvieran especialmente vigilantes y alertaran a sus vecinos, por si alguno había visto algo. Un ciclista que transitaba por esa ruta afirmó en un primer momento haber visto a una mujer que coincidía con la descripción de la septuagenaria desaparecida, pero nada más lejos de la realidad. Pasaron las horas sin pistas ni noticias sobre la mujer y, con la caída de la noche, hacia las 19:00 horas, se decidió activar a la USECIC de la Guardia Civil para que rastreara, con un dispositivo especial -disponían, entre otros, de cámaras térmicas-, los entornos de la capital vallisoletana por donde se creía que podía estar. Pero todo cambió hasta que, ya de noche, se recibió la llamada de unos residentes en la urbanización de El Pichón, en Simancas, que aseguraban estar escuchando los gritos de una mujer pidiendo auxilio. Rápidamente se desplazó un equipo de la Benemérita para «verificar la fiabilidad de la información». Poco después confirmaron que, efectivamente, había una persona atrapada en el río Pisuerga que estaba pidiendo ayuda y que se trataba de la mujer de 74 años cuya desaparición había sido denunciada horas antes. Zona de «difícil acceso» El tiempo apremiaba -la septuagenaria podía llevar horas en el agua- y dos guardias civiles, un cabo primero del Puesto de Zaratán y un agente de la USECIC de Valladolid, se lanzaron al río para rescatar a la mujer, que estaba agarrada a una rama. Con sus uniformes habituales, sin equipación especial. Finalmente, lograron sacarla de las aguas del Pisuerga sobre las 23:00 horas, en el término municipal de Arroyo de la Encomienda. «Era una zona de difícil acceso, tardaron en sacarla porque era complicado», admite el representante del Gobierno en la provincia. Contaron, además, con la ayuda de los Bomberos de la Diputación. La desaparecida fue evacuada en UVI móvil al Hospital Clínico para evaluar la gravedad de las lesiones y comprobar su estado de salud, mientras que los dos agentes, de 47 y 40 años, respectivamente, fueron trasladados al mismo centro hospitalario en ambulancia de soporte vital básico, uno de ellos con claros síntomas de hipotermia (incluso los allí presentes se quitaron sus prendas de abrigo para que trataran de recuperar temperatura lo antes posible). Uno de ellos recibió de madrugada el alta hospitalaria, mientras que el otro agente continuaba ingresado a primera hora de este jueves. Además, el Servicio de Emergencias 112 informa de que otro varón tuvo que ser atendido en el lugar.

