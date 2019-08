La religión islámica se queda otro año fuera de los colegios de Valladolid por falta de profesores Rezos en una mezquita de Pajarillos, en Valladolid. / Henar Sastre Los centros Entre Ríos, de La Rondilla, y Fray Luis de León, de Delicias, lo habían solicitado con 43 alumnos interesados, nueve más que el pasado curso LORENA SANCHO Valladolid Lunes, 26 agosto 2019, 13:34

El curso escolar que arrancará el próximo 10 de septiembre se quedará un año más sin poder impartir la asignatura de religión islámica por falta de profesores propuestos por parte de la Comisión Islámica de España. Tanto el colegio Entre Ríos, en el barrio de La Rondilla, como el Fray Luis de León, en Delicias, habían recogido el número de solicitudes necesarias para que dar respuesta a la inquietud de una comunidad musulmana cada vez más creciente, pero por segundo año consecutivo no será posible al no encontrar docentes que impartan las 2,5 horas semanales necesarias para cumplimentar la materia. «No hay gente suficiente, hay dos centros interesados y con bastantes alumnos que lo quieren cursan pero no tienen profesor porque es difícil encontrar a gente que se desplace a Valladolid para tan pocas horas a la semana», admite Elbekkai Grioui, responsable de la Asociación Almostakbal-El Futuro y de la Federación Comunidad Musulmana en Castilla y León.

En concreto, y según los datos facilitados por la Consejería de Educación, se habían registrado once solicitudes en el CEIP Entre Ríos y 32 más en el Fray Luis de León, lo que sumaban nueve más que el pasado año, cuando los dos colegios formalizaron esta misma petición. Pero «no se impartirá por falta de profesores», admiten desde Educación, que precisan que necesitaría 2,5 horas semanales de duración en cada uno de los dos centros educativos interesados.

La situación es así idéntica a la registrada el pasado año, cuando por primera vez se consiguió el mínimo de diez alumnos interesados por centro para poder ofertar esta asignatura y dar respuesta a una vieja demanda de la comunidad musulmana de Valladolid, que en los años anteriores había mantenido varias reuniones con la Junta de Castilla y León para lograr que entrara dentro de la educación y romper así «prejuicios sobre lo que aprenden nuestros hijos», señalaba Elbekkai Grioui. Pero entonces no pudo lograrse porque no había profesores en Valladolid y a los de fuera no les resultaba rentable porque eran pocas horas a la semana, según justificaron entonces en la Comisión Islámica de España.

El acuerdo firmado entre la comunidad musulmana y el Estado español establece que la enseñanza religiosa islámica será impartida por profesores designados por las Comunidades perfetencientes a la Comisión Islámica de España, que es la que propone a los profesores, que además de poseer titulación en Educación Primaria o Secundaria se forman posteriormente en cursos propios de la citada comisión.

Valladolid cuenta actualmente con cuatro mezquitas en la ciudad, con una comunidad musultana próxima a las 7.000 personas.

Más religión evangélica

Los colegios de Valladolid cuentan desde hace unos años con la posibilidad de cursar religión católica (111 en Primaria y 39 en Secundaria, similar al curso pasado) así como evangélica, que este año se ofertará en 17 centros de Primaria, uno más que en el curso anterior, y en seis de Secundaria.